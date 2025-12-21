'আমায় চুল্লিতে ঢুকিয়ে দে... ', গায়ে কম্বল দিয়ে থরথর করে কাঁপছে রুবেল, কী হল?
গায়ে ৩ টে কম্বল, বিছানায় বসে থরথর করে কাঁপছেন রুবেল, মাঝে আবার বলে উঠছেন, আমায় চুল্লিতে দিয়ে আয়। কী হল হঠাৎ? শরীর খারাপ নাকি? অভিনেতার এমন দৃশ্য দেখে সাময়িকভাবে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভক্তদের, তবে পুরোটা দেখে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তারা।
কী ঘটেছিল?
ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্বেতা ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন যেখানে দেখা যায় তিন-চারটে কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় বসে থরথর করে কাপছে রুবেল। চোখে মুখে যেন আতঙ্কের ছাপ। কী হল অভিনেতার?
শ্বেতা ভিডিও করতে করতে বলছেন, আজকে আমাদের বাড়িতে সকালেই পুজো আছে তাই সকালেই স্নান করে নিতে হয়েছে রুবেলকে, তারপর থেকেই ওর এই অবস্থা। তিনটে কম্বল গায়ে দিয়ে বসে বসে কাঁপছে। এরপরই মজা করে স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, খুব ঠান্ডা পড়েছে? স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে রেগে গিয়ে রুবেল বলে, না না খুব গরম।
এরপরেই শ্বেতা বলে, তাহলে জানলা দরজা খুলে দিই বেশ কনকনে হাওয়া দেবে। এই কথা শুনেই রুবেল বলে, আমায় চুল্লিতে দিয়ে দে। স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে শ্বেতা রেগে গিয়ে বলে, অমন কথা বলতে নেই। তবে রুবেলের করুণ অবস্থা দেখে সত্যি হাসি পায় আবার খারাপ লাগে। এই ঠান্ডায় সকাল সকাল স্নান করার কষ্ট যে কি তার আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
প্রসঙ্গত, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় টুকটাক ভিডিও পোস্ট করেন শ্বেতা। তেমনই একটি পোস্টে তিনি বলেছিলেন, আমি রুবেলকে আমার জীবনে ধারণ করেছি কিন্তু এই কথাকে অন্যভাবে বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষ। অনেকেই ভেবেছিলেন অভিনেত্রী হয়তো গর্ভবতী।
পরে আবার একটি সাক্ষাৎকারে দুজনেই বারবার বলেন, এখন আপাতত কোনও প্ল্যানিং নেই তবে যদি সেই সুদিন আসে তাহলে অবশ্যই তাঁরা সকলকে জানাবেন। তবে নেহাত মজা করে বলা কথাকে অন্যভাবে যেন কেউ না নেন এটাই আবেদন করেছিলেন রুবেল এবং শ্বেতা।
