    Rubel-Sweta: ‘তখনই দমিয়ে দেই…’! কতটা পজেসিভ রুবেল, শ্বেতাকে অন্য নায়কের সঙ্গে দেখলে হিংসে হয়?

    বিয়ের ১ বছর গড়ায়নি এখনও। তাই এখন প্রেমটাও বেশ মাখোমাখো রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্যের। বউ শ্বেতাকে নিয়ে কী কখনো হিংসে হয়, কী বললেন রুবেল?

    Published on: Nov 16, 2025 12:51 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি বিয়ে করেন রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্য। দেখতে দেখতে বিয়ের ১ বছর হতে চলল। বেশ জমিয়ে চলছে সংসার। টলিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ার কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছেন তাঁরা। সেখানেই থাকেন কাজের দিনগুলোতে। আর শনি-রবির ছুটিতে কখনো দমদমে শ্বেতার বাড়ি বা রুবেলের বারাসতের বাড়িতে থাকেন দম্পতি।

    কতটা পজেসিভ রুবেল ও শ্বেতা।
    কতটা পজেসিভ রুবেল ও শ্বেতা।

    অভিনেয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার মানেই হল, স্বামী বা স্ত্রীকে অন্য নায়িক-নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য। কতটা প্রভাব ফেলে এই ধরনের দৃশ্যগুলো সঙ্গীদের মধ্যে। সম্প্রতি এই নিয়ে কথা বলেন রুবেল। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি যদি বলি শ্বেতাকে অন্য কোনো হিরোর সঙ্গে ইনটিমেট সিন করতে দেখলে, আমার একদম হিংসে হয় না, তাহলে তা পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে তখনই দমিয়ে দিতে পারি। ওখান থেকে আমি খুব সহজেই বেরিয়ে আসতে পারি। শ্বেতার ক্ষেত্রে ও যেহেতু প্রকাশ করতে ভালোবাসে, ও প্রকাশ করে। বলে 'এরকম একটা সিন দেখলাম, এরকম সিন করলে…'!’

    রুবেল আরও বলেন, ‘পৃথিবীতে এমন কোনো বউ বা বর নেই, যদি সত্যিকরের ভালোবাসা থেকে থাকে, তাহলে হিংসে করবে না! এরকম হতেই পারে না। এটা যারা বলবে, 'না না আমি খুব কুল থাকি, আমার কিছু যায় আসে না'… ভিতরে ভিতরে একটু তো হিংসে হয়ই। পজেসিভনেস না থাকলে কীসের ভালোবাসা।’

    মাঝে পোশাক বিতর্ক জর্জরিত করেছিলেন শ্বেতাকে। স্লিভলেস বা ছোট পোশাক পরা নিয়ে তাঁর বলা কিছু কথা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এমনকী, সেই সময় শ্বেতার উপর বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন সিরিয়াল পাড়ার এক নায়িকা। দাবি তোলেন, ‘শ্বেতা নাকি কালাজাদু করেন…’! সেই সময়ও বউয়ের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রুবেল।

    বেশ অল্পবয়স থেকে রুবেল ও শ্বেতা চেনেন একে-অপরকে। দুজনে একসঙ্গে নাচ শিখতেন। যদিও তখন শুধুই বন্ধুত্ব। এরপর রুবেল চলে যান মুম্বই। শ্বেতাও পা রাখেন সিরিয়াল জগতে। এরপর মুম্বই থেকে ফিরে সিরিয়াল করা শুরু রুবেলেরও। দুজন মুখোমুখি হন যমুনা ঢাকি-র সেটে। যদিও সেই সময় দীর্ঘ ৯ বছরের একটি সম্পর্কে ছিলেন শ্বেতা। কিন্তু সেই প্রেমিক, আচমকাই ছাড়েন শ্বেতার হাত। ব্রেকআপ হয় রুবেলেরও। আর সেই সময় দুজন-দুজনকে আগলে নেন।

