Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rudranil-Tnusree: তনুশ্রী বিয়ে করতেই, ছাদনাতলায় যাওয়ার ঘোষণা প্রাক্তন প্রেমিক রুদ্রনীলের! কেন ভেঙেছিল প্রেম?

    তনুশ্রীর বিয়ের খবর সামনে আসার পর, প্রাক্তন প্রেমিক রুদ্রনীল ঘোষ জানালেন যে, তিনিও ২০২৬ সালে বিয়ে করছেন। পাত্রী কে?

    Published on: Nov 28, 2025 1:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুক্রবারই এসেছে সুখবর। মার্কিন মুলুকে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছেন অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। বর অবশ্য বাঙালি। নাম সুজিত বসু। কলকাতার ছেলে হলেও, বিগত ১৮ বছর ধরে তিনি আমেরিকাতেই থাকছেন। লস অ্য়াঞ্জেলসে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি সুজিতের সঙ্গে। এদিকে, নায়িকা প্রেমিকার জন্য চুপিচুপি বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন সুজিত। একেবারে হোয়াইট গাউন, হিরের গয়নায় সেজে বিয়ে করে নেন তনুশ্রী। সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন বর। হানিমুনে যাবেন তাঁরা ফ্লোরিডায়।

    তনুশ্রী বিয়ে করতেই, নিজের বিয়ের ঘোষণা করলেন রুদ্রনীল ঘোষ।
    তনুশ্রী বিয়ে করতেই, নিজের বিয়ের ঘোষণা করলেন রুদ্রনীল ঘোষ।

    এদিকে তনুশ্রীর বিয়ের খবর সামনে আসার পর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যা। এদিকে প্রাক্তন প্রেমিকা তনুশ্রী বিয়ে করতেই, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ জানিয়ে দিলেন তিনিও ২০২৬ সালে বিয়ে করবেন।

    আরও পড়ুন: মেয়েকে নাকি একাই ছাড়েন না দিতিপ্রিয়ার মা! তাহলে সাইনার রোম্যান্টিক সিন থাকলে কী করেন সংযুক্তা?

    পাত্রী? রুদ্রনীল জানালেন, সেভাবে এখনও কাওকে ফাইনাল করেননি। তবে তিনি নিশ্চিত যে আরও অনেকেই তাঁর মতো ‘ট্রেন ফেল করা প্যাসেঞ্জার’ আছে। সেরকম কারও গলাতেই মালা দেবেন তিনি।

    আরও পড়ুন: আমেরিকা নিবাসী পাত্রর সঙ্গে চুপিসাড়ে বিয়ে তনুশ্রীর! কী করেন বর, এবার কি তাহলে টলিউডকে বিদায়?

    প্রাক্তন প্রেমিকা বিয়ে করে নেওয়ায় মনে কি কোনো আক্ষেপ? রুদ্রনীল জানিয়েছেন আনন্দবাজারকে, ‘আমরা বিচ্ছেদের পরেও খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। কলকাতায় বিয়ে করলে নিশ্চয়ই তনুশ্রী নিমন্ত্রণ করত। কবজি ডুবিয়ে খেতে পারতাম। সেটা মিস হল, এটাই আক্ষেপ’!

    আরও পড়ুন: গায়ে সাঁটে ‘বউ চোর’ তকমা! বিয়ের ২ বছরে পিয়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন পরমব্রত?

    তনুশ্রী ও রুদ্রনীলের সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ:

    একসময় চুটিয়ে প্রেম করেছন রুদ্রনীল আর তনুশ্রী। দুজনের সেরকম কোনো লুকোছাপাও ছিল না। দুজনে নাকি বিয়ের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা ভেঙে যায়। শোনা যায়, ‘বেডরুম’ ছবিতে অভিনয় করার সময় নাকি অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীর সঙ্গে রুদ্রনীলের ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারেননি তনুশ্রী। তবে প্রাক্তনকে নিয়ে তিক্ততা প্রকশ করেননি কোনো পক্ষই। শুধু বছরখানেক আগে নুসরত জাহানের এক চ্যাট শো’য়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় রুদ্রনীল ঘোষ ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে। সেখানে পরমব্রত ও রুদ্রনীল দু’জনকেই বেড়েপাকা হিসেবে উল্লেখ করেন তনুশ্রী।

    আর রুদ্রনীল একবার প্রেম ভাঙা নিয়ে বলেছিলেন, ‘বন্ধুকে যে কথা অবলীলায় বলা যায়, তা প্রেমিকাকে বলা সম্ভব নয়,তাই আলাদা হয়ে গেলাম।’

    News/Entertainment/Rudranil-Tnusree: তনুশ্রী বিয়ে করতেই, ছাদনাতলায় যাওয়ার ঘোষণা প্রাক্তন প্রেমিক রুদ্রনীলের! কেন ভেঙেছিল প্রেম?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes