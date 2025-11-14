Edit Profile
    Rukmimi Mother: ‘আমার মা বাঘিনী, এখনও মারে…’, ফাঁস রুক্মিণীর! জানেন দেবের কারণেও একদিন খেতে হয়েছিল সপাটে চড়

    বাবাকে হারিয়েছেন রুক্মিণী বেশ কয়েকবছর আগে। তবে মা অন্ত প্রাণ। ছবির প্রচারে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেব-বান্ধবীকে বলতে শোনা গেল, এখনও মায়ের কাছে পিটুনি খান তিনি।

    Published on: Nov 14, 2025 2:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিতের হাঁটি হাঁটি পা পা। আর জমিয়ে ছবির প্রচার চালাচ্ছেন অভিনেত্রী। বাবা-মেয়ের ভালোবাসা, অভিমান, ঝগড়া সবটাই খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সিনেমতে, অন্তত ছবির ট্রেলার সেরকমই আভাস দিচ্ছে। বাবাকে হারিয়েছেন রুক্মিণী বেশ কয়েকবছর আগে। তবে মা অন্ত প্রাণ। ছবির প্রচারে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেব-বান্ধবীকে বলতে শোনা গেল, এখনও মায়ের কাছে পিটুনি খান তিনি।

    মাকে নিয়ে কী বললেন রুক্মিণী?
    মাকে নিয়ে কী বললেন রুক্মিণী?

    ‘বকে না, মা মারে। এখনও। আমার মা যতটা ভালোবাসতে জানে, আর যদি মনে হয় মেয়েকে একটা মারতে হবে, তাহলে তাই করবে। আমার মায়ের কিচ্ছু যায় আসে না।’, বলেন রুক্মিণী। সে না হয় হল, মা কি কখনো বকুনি খায় মেয়ের কাছে?

    তাতে অভিনেত্রীর জবাব, ‘বকুনি দেওয়ার মতো একটাই মানুষ আছে আমার কাছে, হলে সেটা মা-ই। তবে অতটাও বকুনি দিতে পারি না। আমার মা বাঘিনী, কোনো চান্স নেই। অতটা সাহস আমার কোনোদিন হয়নি, আর হবেও না। তবে হ্যাঁ, মা আজকাল ভালোই আমার কাছে বকা খায়।’ আসলে একটা বয়সের পর সন্তানের কাছে তাঁর মা-বাবা ছোট্ট শিশু হয়ে যায়। তাঁদের আবদার, নিজেকে অযত্ন করার স্বভাবের কারণে তাই বকুনিও খেতে হয়। ঠিক যেমনটা চিরঞ্জিতকে ছবিতে হালকা শাসন করেছেন রুক্মিণী।

    প্রসঙ্গত, দেবের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানাজানি হওয়ার পর, মায়ের হাতে মার খেয়েছিলেন রুক্মিণী। নিজেই এক পডাকাস্টে জানিয়েছিলেন সেকথা। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে, সম্পর্কের কথা বাড়িতে জানাজানি হওয়ার পর মূলত বাবার পরিবারে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রিন্ট আউট বের করে এনে বাবা-মাকে দেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ‘দেখো তোমাদের মেয়ে বাইরে কী-কী করে বেড়াচ্ছে’! সেই দিন রুক্মিনীর মা সপাটে তাঁর গালে একটি চড় কষিয়েছিলেন।

    রুক্মিণী বলেছিলেন, ‘মা আসলে আমার ব্যবহারে খুব কষ্ট পেয়েছিল। সব বলি মাকে, আর এটাই জানাইনি বলে আঘাত পেয়েছিল। আসলে আমি নিজেও সেইসময় নিশ্চিত ছিলাম না যে সম্পর্কটা কতদূর এগোবে। বুঝিনি যে এতদিন টিকে যাবে।’

