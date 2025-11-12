Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাবার হাত ধরেই বাবার বিপরীতে পথ চলা, ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ দেখাবে সম্পর্কের রসায়ন

    আগামী ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিতের হাঁটি হাঁটি পা পা। বাবা মেয়ের এক অন্যরকম কাহিনী নিয়ে আসতে চলেছে এই ছবিটি। ছবি মুক্তির আগে ইতিমধ্যেই সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে চলতি বছরের ইন্টারন্যশনাল ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া - তে। এবার মুক্তি পেল ছবি ট্রেলার।

    Published on: Nov 12, 2025 9:08 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামী ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিতের ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। বাবা মেয়ের এক অন্যরকম কাহিনী নিয়ে আসতে চলেছে এই ছবিটি। ছবি মুক্তির আগে ইতিমধ্যেই সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে চলতি বছরের ইন্টারন্যশনাল ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া - তে। অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত এই সিনেমাটি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে শুনে খুশি সকলে। এবার মুক্তি পেল ছবি ট্রেলার।

    ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ দেখাবে সম্পর্কের রসায়ন
    ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ দেখাবে সম্পর্কের রসায়ন

    ১২ নভেম্বর সন্ধ্যে সাতটায় মুক্তি পেল রুক্মিণী মৈত্রের আগামী ছবির ট্রেলার। ট্রেলার শুরু হতেই মনে হবে যেন অমিতাভ বচ্চনের ‘পিকু’ ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন আপনি। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই চিন্তার বদল আসবে। শুধু বাবা মেয়ের মধ্যে মতভেদ নয়, এই ছবিতে দেখানো হবে, বাবার পরিচয় শুধুই ‘বাবা’ নয়।

    আরও পড়ুন: ছবি নয়, এবার সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সৃজিত, কোন ছবিতে?

    একটা বয়সের পর বাবা যখন নিজের সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবে, সেটাই মেয়ের সবথেকে বড় আপত্তির জায়গা হবে। মায়ের জায়গা অন্য কোনও নারীকে ভাবতেই পারবে না সে। শুরু হয়ে যাবে বাবা মেয়ের মধ্যে মতান্তর। দুই প্রজন্মের দুই মানুষের দুই চিন্তা কি কখনও এক হবে? একে অপরকে বুঝতে পারবে তারা? জানা যাবে ছবি মুক্তি পেলে।

    এই সিনেমায় রুক্মিণী এবং চিরঞ্জিত ছাড়া অভিনয় করেছেন অঞ্জনা বসু, যিনি চিরঞ্জিতের মহিলা বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তুলিকা বসু যিনি অভিনয় করেছেন রুক্মিণীর আত্মীয়র ভূমিকায়। এছাড়া সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশিকা দে অভিনয় করেছেন এই ছবিতে। আছেন বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণয় দাশগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার, অমিত কুমার দত্ত, দিব্যজ্যোতি রক্ষিত, মৌসুমী ছেত্রী, সুমিত সাহা, সৌরভ সমাদ্দারও।

    আরও পড়ুন: 'কি যে ভুল করেছি... ', সাত সকালে কি ঘটে গেল অহনার বাড়িতে?

    প্রজাপতি ছবিতে যেমন একজন বাবা ছেলের সম্পর্কের সমীকরণ দেখানো হয়েছিল, এখানেও ঠিক একই ভাবে দেখানো হয়েছে একজন বাবা মেয়ের সম্পর্কের সমীকরণ। বর্তমান সমাজে যখন বাবা-মায়ের থেকে ছেলেমেয়েরা অনেক দূরে চলে যায় আবেগের দিক থেকে, ঠিক সেই সময় এমন কিছু ছবি আবারও বাবা মায়ের কাছাকাছি এনে দেবে ছেলেমেয়েকে।

    প্রসঙ্গত, রুক্মিণী এই বছরেই অভিনয় করেছেন রামকমল পরিচালিত ছবি ‘বিনোদিনী’ সিনেমায়। এই সিনেমায় অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শকরা। এই ছবি মুক্তির পর বহু মানুষ বিনোদিনী দাসীর জীবন সম্পর্কে অজানা কথা জানতে পেরেছিলেন।

    News/Entertainment/বাবার হাত ধরেই বাবার বিপরীতে পথ চলা, ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ দেখাবে সম্পর্কের রসায়ন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes