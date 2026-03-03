ডবল সেলিব্রেশন! দেবের সঙ্গে আবিরের রাঙা হয়ে মায়ের জন্মদিন পালন রুক্মিণীর
খুব সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেছেন দেব রুক্মিণী। বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদার উত্তরবঙ্গের পর্বের শুটিং সেরে প্রাক দোল উদযাপন করেছিলেন দেব-রুক্মিণী। যোগ দিয়েছিলেন ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরা। বাড়ি ফিরেই আবার আবিরের রঙে রঙিন হলেন তারকা জুটি। সঙ্গে চলল রুক্মিণীর মায়ের জন্মদিনের সেলিব্রেশন।
সোমবার মধ্যরাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন রুক্মিণী যেখানে দেখা যাচ্ছে, বাড়িতেই রীতিমতো রঙের খেলায় মেতে উঠেছেন সকলে। সঙ্গে একটি কেকের ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি যার ফলে বোঝা যাচ্ছে, রাতেই বার্থডে কেক কেটেছেন বার্থডে গার্ল অর্থাৎ রুক্মিনীর মা।
বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ছিলেন দেবও। হবু শাশুড়ি মায়ের জন্মদিন পালন করতে মধ্যরাতেই রুক্মিণীর বাড়িতে হাজির তিনি। এই দিন সকলকেই দেখা গিয়েছে খুব সাদামাটা পোশাক পরে থাকতে।
মায়ের গালে চুমু এঁকে মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা দেন রুক্মিণী। ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন মা। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু। তোমাকে অনেক ভালোবাসা। আমার দেখা সব থেকে অসাধারণ নারী। আমি আর আমরা সবাই তোমাকে অনেক ভালোবাসি।’
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে দেব-রুক্মিণী দুজনেই ব্যস্ত ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ ছবির শুটিং নিয়ে। খুব সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের শুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন তাঁরা। এবার শুরু হবে বাকি পর্বের কাজ। চলতি বছর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তি পাবে এই ছবিটি।
সিনেমা প্রসঙ্গে
২০২৬ সালের প্রথমেই দেব জানিয়ে দিয়েছিলেন এই ছবির কথা। তিনি এও জানিয়েছিলেন, সিনেমা মুক্তির তারিখ। ছবির একটি পোস্টারও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে। এই সিনেমায় যে রুক্মিণী রয়েছেন তা ইতিমধ্যেই সকলে বুঝে গিয়েছেন।
তবে রুক্মিণী ছাড়া এই ছবিতে দেবের বিপরীতে অভিনয় করবেন ‘জগদ্ধাত্রী’ খ্যাত অঙ্কিতা মল্লিক। অভিনয় করবেন ছোট পর্দার আরও একজন প্রিয় অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা রায়।
প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির করিমুল হক নিজের বাইককে একটি অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তরিত করেছিলেন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। করিমুল হকের এই কাজের জন্য তাঁকে ২০১৭ সালে ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করে।
সেই করিমুল হকের জীবন এবার ফুটে উঠবে বড় পর্দায়। দেবের হাত ধরে একজন সাধারন মানুষের জীবনের নানান অজানা কাহিনী জানতে পারবেন দর্শকরা। ইতিমধ্যেই দেব নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে ফেলেছেন করিমুল হকের আদলে, তবে সেই প্রস্তুতি কতটা মানুষের মন জয় করতে পারবে সেটাই এখন দেখার।