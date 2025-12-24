'আমাকেও নিমন্ত্রণ... ', রুক্মিণীকে ভুলে অন্য কাউকে বিয়ে! দেবেকে কী বললেন প্রেমিকা?

'আমাকেও নিমন্ত্রণ... ', রুক্মিণীকে ভুলে অন্য কাউকে বিয়ে! দেবেকে কী বললেন প্রেমিকা?
এই মুহূর্তে টলিউডের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বরা হয় সংসার করছেন না হয় সন্তানের পিতা-মাতা হয়ে গিয়েছেন। তাই মোটামুটি গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তাকিয়ে রয়েছেন দেবের বিয়ের দিকে।
এই মুহূর্তে টলিউডের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বরা হয় সংসার করছেন না হয় সন্তানের পিতা-মাতা হয়ে গিয়েছেন। তাই মোটামুটি গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তাকিয়ে রয়েছেন দেবের বিয়ের দিকে। দেবের বিয়ে কবে হবে এই প্রশ্নটি দেবকে বোধ হয় কয়েক হাজার বার করা হয়ে গিয়েছে, যার উত্তরে বারবার অভিনেতা বলেছেন তিনি অবশ্যই বিয়ে করবেন তবে এখন নয়।
শুভশ্রীকে পেছনে ফেলে রুক্মিণীকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন দেব। যেখানে শুভশ্রী এখন দুই সন্তানের মা সেখানে দেব আজও নিজের কেরিয়ার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। যদিও রুক্মিণীকে পর্যাপ্ত সময় দেন তিনি তাই দেবের বিয়ে না করা নিয়ে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই অভিনেত্রীর।
আরও পড়ুন: 'ঋত্বিক কী করে রাজি হলেন...?' ‘কর্মা কোর্মা’-কে ‘অখাদ্য সিরিজ’ বলে দাবী তসলিমার
সম্প্রতি ‘প্রজাপতি ২’ ছবির প্রমোশনে এসে আবার ওই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হল দেবকে। মজার ছলে যখন অভিনেতাকে প্রশ্ন করা হয়, হাটি হাটি পা পা করে কি এবার দেবের গায়ে প্রজাপতি বসছে? তখন দেব মজা করে বলেন, একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে।
দেবের কবে বিয়ে হবে এই প্রশ্ন করলে রুক্মিণী মজা করে বলেন, কবে করছো একটু বলো না? আমায় একটু ফোন করো, আমায় নিমন্ত্রণ করো কিন্তু। তবে আমাকে জানিও কবে বিয়ে করবে। রুক্মিণীর কথায় হাসতে হাসতে দেব বলেন, খুব ভালো মজা পেয়েছো বলো।
আরও পড়ুন: 'তিন দিনের মধ্যে তোমরা সুখবর... ', তবে কি আবার গর্ভবতী মধুবনী?
তবে বিয়ের কথা ঘোষণা না করলেও জন্মদিনের আগেই আগামী ছবির কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন দেব। ২০২৬ সালে স্বাধীনতা দিবসে অ্যাম্বুলেন্স দাদার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবকে।
জলপাইগুড়ির বাসিন্দা করিমুল হকের রুপালি পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন অভিনেতা। তবে শুধু নতুন ছবির কথা নয় দেব জানিয়েছেন আরও একটি বড় খবর। জি বাংলার জগদ্ধাত্রী খ্যাত অঙ্কিতা মল্লিককে দেখা যাবে দেবের আগামী ছবিতে অভিনয় করতে।
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে তিনটি সিনেমা। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’, কোয়েল মল্লিকের ‘মিতিন মাসি একটি খুনীর সন্ধানে’ এবং দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’। তিনটি সিনেমাই একেবারে ভিন্ন ধরনের ভিন্ন স্বাদের তিনটি ছবি কিন্তু দর্শকদের কোন ছবি বেশি নজর কাড়বে তা কিছুটা নির্ভর করে কোন ছবি কতগুলো শো ছিল তার ওপরে।