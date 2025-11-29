Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    হাসপাতাল থেকেই রুক্মিণীকে শুভেচ্ছাবার্তা কুণালের, মজার ছলে উত্তর দিলেন অভিনেত্রী

    ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত হাটি হাটি পা পা। এই ছবিতে অভিনেত্রীর বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত। রুক্মিনীর ছবির জন্য অন্য সকলের পাশাপাশি শুভেচ্ছা বার্তা দিতে দেখা যায় তৃণমূলের অন্যতম সদস্য কুণাল ঘোষকে।

    Published on: Nov 29, 2025 10:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত ‘হাটি হাটি পা পা’। এই ছবিতে অভিনেত্রীর বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত। রুক্মিনীর ছবির জন্য অন্য সকলের পাশাপাশি শুভেচ্ছাবার্তা দিতে দেখা যায় তৃণমূলের অন্যতম সদস্য কুণাল ঘোষকে।

    হাসপাতাল থেকেই রুক্মিণীকে শুভেচ্ছাবার্তা কুণালের
    হাসপাতাল থেকেই রুক্মিণীকে শুভেচ্ছাবার্তা কুণালের

    হাসপাতাল থেকেই এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে কুণাল লেখেন, ‘হাটি হাটি পা পা। আজ মুক্তি পাচ্ছে। ছবির প্রিমিয়ারে রুক্মিনীর আমন্ত্রণ পেয়েছি। ফোন পেয়েছি। আমার যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু হাসপাতাল থেকে শুভেচ্ছাসহ ওর জন্য একটা স্পেশাল পোস্ট।’

    আরও পড়ুন: 'আমি আর সিরিয়াল করব না... ', নতুন নায়িকা আসতেই বড় পদক্ষেপ নিলেন জীতু

    কুণালবাবু লেখেন, ‘বিনোদিনীতে রুক্মিণী মুগ্ধ করেছিল। হাটি হাটি পা পা যেটুকু দেখেছি, একদম অন্যরকম, শুনেছি এখানেও বাবা চিরঞ্জিতদার সঙ্গে ফাটিয়ে অভিনয় করেছে মেয়ে রুক্মিণী। নতুন ছবি দর্শকদের ভালোবাসা পাক। আমারও হাটি হাটি পা পা শুরু, আপাতত এক পায়ে দাঁড়িয়ে।’

    কুণালবাবুর এই পোষ্টের উত্তরে মজার উত্তর দেন অভিনেত্রী। রুক্মিণী লেখেন, ‘অনেক অনেক ধন্যবাদ। দয়া করে তাড়াতাড়ি সুস্থ হও। তোমায় হাটি হাটি না, দৌড়াতে দৌড়াতে দেখতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো।’

    দেবের ‘রঘু ডাকাত’ ছবির মুক্তির আগে ক্রমাগত দেবকে আক্রমণ করে পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। পাল্টা জবাব দিতে দেখা যায় রানা সরকারকে। কিন্তু পরবর্তীকালে একটি স্টেজে কুণাল ঘোষ এবং দেব একে অপরকে জড়িয়ে সমস্ত বিবাদের সমাধান করে নেন। একই দলের দুই কান্ডারী হওয়ার দরুণ খুব বেশিদিন যে একে অপরের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকবে না এই দুই তারকা সেটা মোটামুটি বুঝে গিয়েছিলেন সকলে।

    আরও পড়ুন: 'তোমার ঠিকানা আমি জানি না... ', জন্মদিনে কাকে খোলা চিঠি পাঠালেন শতাব্দী?

    প্রসঙ্গত,এই সিনেমায় রুক্মিণী এবং চিরঞ্জিত ছাড়াও অভিনয় করেছেন অঞ্জনা বসু, তিনি চিরঞ্জিতের বান্ধবীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাছাড়াও রয়েছেন তুলিকা বসু। তিনি অভিনয় করেছেন রুক্মিণীর আত্মীয়ের ভূমিকায়। এছাড়াও রয়েছেন সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশিকা দে প্রণয় দাশগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার, অমিত কুমার দত্ত, দিব্যজ্যোতি রক্ষিত, মৌসুমী ছেত্রী, সুমিত সাহা, সৌরভ সমাদ্দারও।

    News/Entertainment/হাসপাতাল থেকেই রুক্মিণীকে শুভেচ্ছাবার্তা কুণালের, মজার ছলে উত্তর দিলেন অভিনেত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes