দেব-শুভশ্রী জুটি ফেরার পর তুমুল কটাক্ষ, কতটা প্রভাবিত করেছিল রুক্মিণীকে? 'দাম দিতে হয়েছে…', মুখ খুললেন নায়িকা

দেব-শুভশ্রী জুটি ফেরার পর তুমুল কটাক্ষ, কতটা প্রভাবিত করেছিল রুক্মিণীকে? 'দাম দিতে হয়েছে…', মুখ খুললেন নায়িকা
ধূমকেতু মুক্তির আগে দেব-শুভশ্রী জুটির কারণে রুক্মিণীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তা নায়িকাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল? সেই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন রুক্মিণী।
চলতি বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েছে দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমকেতু'। প্রায় ১০ বছর আগে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় হয়েছিল শ্যুটিং। কিন্তু প্রযোজনা সংক্রান্ত নানা সমস্যা তৈরি হওয়ায়, তা আর শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। তবে চলতি বছরে সেই সমস্যা মেটে। এটাই দেব-শুভশ্রী জুটি অভিনীত সর্বশেষ ছবি। তাই 'ধূমকেতু'র জন্য দেশু ফ্যানরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।
তবে 'ধূমকেতু' মুক্তির আগে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে তাঁদের ব্যক্তিগত মান অভিমান মিটিয়ে তাঁরা এক সঙ্গে প্রচার করবেন কিনা ছবির জন্য তা নিয়েও দর্শকরা নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিল। অবশেষে তাঁরা এক সঙ্গে একমঞ্চে দাঁড়িয়ে ছবির ট্রেলার লঞ্চও করেন। পাশাপাশি তাঁদের হিট হিট সব গানে এক সঙ্গে পাও মেলান। সঙ্গে তাঁদের বহুল চর্চিত সংলাপ, আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করবে?…' বলেন দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে।
শুধু তাই নয় তারপর আবার তাঁরা একসঙ্গে ছবি মুক্তির আগে দিন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দেন। সেখানে রংমিলান্তিতে ধরা দেন। আর এই সব কিছুর মাঝে ফের দেব-শুভশ্রীর প্রেম ভাঙা, তাঁদের পুরানো প্রেম সবটা আসে চর্চায়। এর ফলস্বরূপ অনেকেই দেব-শুভশ্রীকে এক হয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দেন। আর পাশাপাশি রাজ চক্রবর্তী ও রুক্মিণী মৈত্রকে নানা ভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকেন। সমাজমাধ্যম জুড়ে রীতিমতো এইসব নিয়ে ঝড় ওঠে। কিন্তু এই পুরো পরিস্থিতি অভিনেত্রী তথা দেবের বর্তমান প্রেমিকা রুক্মিণী মৈত্রর উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? তা নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।
সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাকে এগুলোর দাম দিতে হয়েছে। কারণ ইন্টারনেট প্যাকেজের জন্য আমি খরচ করি। আমি যতক্ষণ দেখতে চাইছি, আমি দেখছি। যখন আমি দেখব না তখন আমি মিউট করে দেব। আমাদের সবার কাছে ওই মিউট আনমিউট করার বটনটা রয়েছে।’
নায়িকার কথায়, ‘এসব আমার উপর প্রভাব ফেলেনি। কারণ যা রটছে তার সবটাই মিথ্যে। সেই মিথ্যেকে প্রাধান্য দিয়ে মনখারাপ করার কোনও মানে হয় না। তাহলে তো আমি নিজে বোকা। একটা ট্র্যাপের মধ্যে আমাকে বার বার ফেলার চেষ্টা করা হয়, আর আমি নিজে যদি সেখানে ধরা দিই তাহলে বোকাটা কে হল? আমি।’