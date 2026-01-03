'দেরি করলে সত্যি অনেকটা দেরি হয়ে যায়...', হঠাৎ এমন কথা কেন বললেন রুক্মিণী?
ভালোবাসি না বলেও হয়তো ভালোবাসা যায়, কিন্তু দেরি করলে বোধহয় অনেকটাই দেরি হয়ে যায়, হঠাৎ এমন কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। কিন্তু কেন তিনি এ কথা লিখলেন? এমন বক্তব্য প্রকাশ করার মানে কি?
না, কোনও ব্যক্তিগত কারণে নয় বরং আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ‘মন মানে না’ ছবিটি, তার টিজার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেই এমন বক্তব্য রেখেছেন রুক্মিণী। যদিও এটি তার ব্যক্তিগত বক্তব্য নয় বরং ছবিতে এমন ডায়লগ দিতে শোনা গেল অভিনেত্রীকে।
টিজার শেয়ার করে রুক্মিণী লেখেন, ‘মন মানে না’ নামটা শুনলেই আমাদের সবার নস্টালজিক লাগে, অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায় যেগুলো কিশমিশের মতো মিষ্টি। রাহুল মুখার্জির নতুন প্রেমের ছবি, ২০২৬-এর নতুন ‘মন মানে না’ আসছে এই ১৩ ফেব্রুয়ারি। এই ভালোবাসার গল্পে আমিও ভালোবেসে আছি, কারণ ভালোবাসাকে ভালো না বাসলে তো, ভালবাসা বিনোদিনী।
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায় এই ছবির মাধ্যমে পা রাখতে চলেছেন বড় পর্দায়। ‘কিশমিশ’ খ্যাত পরিচালক রাহুল মজুমদারের আগামী ছবিতে অভিনয় করবেন ঋত্বিক ভৌমিক এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়। ত্রিকোণ এই প্রেমের কাহিনীতে বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রুক্মিণী মৈত্রকে।
রুক্মিণী ছাড়া ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করবেন তৃণা সাহা, স্বীকৃতি মজুমদার, অঙ্গনা রায় এবং তিতিক্ষা দাস। ভালোবাসার মরশুমে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি, আপাতত মুক্তি পেয়েছে ছবির টিজার।
টিজার প্রসঙ্গে
টিজার শুরু হতেই শুনতে পাওয়া যায় একটি পুরুষ কণ্ঠ যে বলছে, প্রেমে পড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, এতে মারাত্মক কষ্ট হয়। এরপরেই দেখতে পাওয়া যায় ঋত্বিক এবং হিয়ার ভালোবাসার কাহিনী, যার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এন্ট্রি নেয় সৌম্য। কয়েক মিনিটের এই টিজার দেখে অনেকেই একে রণবীর কাপুরের ‘এ দিল হে মুশকিল’ ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন।
তবে ছবির টিজার দেখে যেমন নেটিজেনদের কিছু অংশ মুগ্ধ হয়েছেন তেমন অনেকেই ছবির নাম নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। দেব এবং কোয়েল অভিনীত ‘মন মানে না’ ছবির নাম কেন ধার করা হলো এই নিয়ে প্রশ্ন করেছেন অনেকেই। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ছবির নাম না ব্যবহার করে অন্য নামও রাখা যেতে বলে মনে করেছেন দর্শকরা।