    সিনেমা মুক্তির আগেই ছোটপর্দায় পদার্পন রুক্মিণীর, কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁকে?

    ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিত অভিনীত ছবি হাঁটি হাঁটি পা পা। কিন্তু বড় পর্দায় ছবি মুক্তির আগেই এবার ছোট পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল রুক্মিণীকে। তাহলে কি সিনেমার পাশাপাশি এবার ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন তিনি? কোন চ্যানেলে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?

    Published on: Nov 20, 2025 1:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিত অভিনীত ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। কিন্তু বড় পর্দায় ছবি মুক্তির আগেই এবার ছোট পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল রুক্মিণীকে। তাহলে কি সিনেমার পাশাপাশি এবার ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন তিনি? কোন চ্যানেলে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে?

    সিনেমা মুক্তির আগেই ছোটপর্দায় পদার্পন রুক্মিণীর
    সিনেমা মুক্তির আগেই ছোটপর্দায় পদার্পন রুক্মিণীর

    না, কোনও ধারাবাহিক নয়। এবার রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ অনুষ্ঠানে দেখা যাবে রুক্মিণীকে। এই অনুষ্ঠানে তার আগমন যে ছবির প্রচারের উদ্দেশ্যে সেটা বলাই বাহুল্য। তবে শুধু রুক্মিণী নয়, এই স্পেশাল এপিসোডে থাকবেন আরও ৪ নায়িকা।

    যে অভিনেত্রীরা এই স্পেশাল এপিসোডে রুক্মিণী এবং রচনার সঙ্গে খেলবেন তাঁরা হলেন, স্নেহা দাস, অনিন্দিতা রায়চৌধুরী, ঋতব্রতা দে, সংঘমিত্রা তালুকদার। নাচে গানে হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠবে অনুষ্ঠান। রুক্মিণীর এই স্পেশাল এপিসোড দেখতে পাওয়া যাবে আগামী রবিবার অর্থাৎ ২৩ নভেম্বর ঠিক রাত ৮:৩০ - এ শুধুমাত্র জি বাংলায়।

    অনুষ্ঠানের যে প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, রুক্মিণীর অনুরোধে কানে হেডফোন লাগিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড খেলছেন রচনা। রুক্মিণীর থেকে এত বড় সিনিয়র একজন অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও রচনার অমায়িক ব্যবহার যেন মুগ্ধ করেছে সকলকে।

    হাঁটি হাঁটি পা পা প্রসঙ্গে

    গত ১২ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছিল ছবি ট্রেলার যা দেখে তা দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো অমিতাভ বচ্চনের ‘পিকু’ ছবির রিমেক হতে চলেছে এই ছবিটি কিন্তু পরে বোঝা যায় সিনেমার গল্প একেবারে অন্যরকম। একটা বয়সের পর বাবার পরিচয় যে শুধুমাত্র বাবা নয়, সেটাই দেখানো হবে এই ছবিতে।

    প্রসঙ্গত, ছবি মুক্তির আগে ইতিমধ্যেই সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে চলতি বছরের ইন্টারন্যশনাল ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া - তে। অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত এই সিনেমাটি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে শুনে খুশি সকলে।

    এই সিনেমায় রুক্মিণী এবং চিরঞ্জিত ছাড়া অভিনয় করেছেন অঞ্জনা বসু, যিনি চিরঞ্জিতের মহিলা বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তুলিকা বসু যিনি অভিনয় করেছেন রুক্মিণীর আত্মীয়র ভূমিকায়। এছাড়া সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশিকা দে অভিনয় করেছেন এই ছবিতে। আছেন বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণয় দাশগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার, অমিত কুমার দত্ত, দিব্যজ্যোতি রক্ষিত, মৌসুমী ছেত্রী, সুমিত সাহা, সৌরভ সমাদ্দারও।

