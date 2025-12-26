জন্মদিনে দেবকে এক আকাশ ভালবাসায় ভরালেন রুক্মিণী, কী উপহার দিলেন?

জন্মদিনে দেবকে এক আকাশ ভালবাসায় ভরালেন রুক্মিণী, কী উপহার দিলেন?
২৫ ডিসেম্বর ছিল বাংলার মেগাস্টার দেবের জন্মদিন। প্রতি বছরের মত এই বছরেও প্রথা মেনে জন্মদিনের রিটার্ন গিফট হিসেবে একটি সিনেমা তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। বড়দিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি প্রজাপতি ২ ইতিমধ্যেই আবেগপ্রবণ করে তুলেছে সকলকে।
বিগত বেশ কিছুদিন ছবির প্রচারের জন্য ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন অভিনেতা। তবে ছবি মুক্তির পর আপাতদৃষ্টিতে অভিনেতা অভিনেত্রী বা পরিচালক প্রযোজকদের কোনও কাজ থাকে না তাই বড়দিনের সন্ধ্যেবেলায় প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গেল অভিনেতাকে।
জন্মদিনে দেবের সঙ্গে কালো রঙের পোশাকে সেজে উঠতে দেখা যায় রুক্মিণীকে। এই বিশেষ দিনে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে একান্তে সময় কাটানো অভিনেত্রী। কেক কেটে খাওয়ান দেবকে।
জন্মদিনের সন্ধ্যার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রুক্মিণী লেখেন, ‘মেগাস্টার বা সুপারস্টার নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসা। সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র সবকিছু যেন ছুতে পার তুমি। তোমার আগামী জীবনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।’
তবে ভালোবাসার মানুষকে রুক্মিণী কি উপহার দিয়েছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। এই প্রসঙ্গে দেবকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘সবটাই কি বলতে হবে? এটা না হয় গোপন থাক।’ জন্মদিনে প্রিয় স্যান্টাক্লজের কাছ থেকে দেব যে উপহার পেয়েছেন সেটা একান্তই তিনি ব্যক্তিগত রাখতে চান বলে জানান অভিনেতা।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বিগত বেশ কিছু বছর রুক্মিনীর সঙ্গে ডেট করছেন দেব। একে অপরের পাশে সব সময় থাকলেও বিয়ে নিয়ে কিন্তু কিছুই বলেন না এই জুটি। দেবকে বারবার বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সঠিক সময়ে এলে অবশ্যই তিনি করবেন। অন্যদিকে রুক্মিনীরও ওই একই মত।
২০১৭ সালে চ্যাম্প এবং ককপিট, ২০১৮ সালে কবির, ২০১৯ সালে কিডন্যাপ, ২০২২ সালে কিসমিস এবং ২০২৪ সালে টেক্কা ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন এই জুটি। তবে সিনেমার পর্দায় দেখার থেকে দর্শকরা এই জুটিকে অনেক বেশি বাস্তব জীবনে দেখতেই পছন্দ করেন।