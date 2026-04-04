    মাসি হলেন ঋতাভরী? শতরূপার ফেসবুক পোস্ট নিয়ে জল্পনা, চিত্রাঙ্গদার ছেলে হল না মেয়ে

    খবর, একটি ফুটফুটে সন্তানের মা হয়েছেন ঋতাভরীর দিদি। যদিও চিত্রাঙ্গদার তরফে এমন কোনো পোস্ট আসেনি এখনো। খবর, মার্চের শেষেই কোলে এসেছে সন্তান। চিত্রাঙ্গদার মা শতরূপা সান্যালের একটি পোস্টও তেমনই ইঙ্গিত করছে। তা ছেলে হল না মেয়ে?

    Apr 4, 2026, 15:43:40 IST
    By Tulika Samadder
    কদিন আগেই খবর এসেছিল মা হতে চলেছেন চিত্রাঙ্গদা। ২০২২ সালে ছোটবেলার বন্ধু সম্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা। আর ২০২৬ সালে নারী দিবসের দিন সুখবর ভাগ করে নেন অভিনেত্রী। আর এখন খবর, একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন তিনি। যদিও চিত্রাঙ্গদার তরফে এমন কোনো পোস্ট আসেনি এখনো। খবর, মার্চের শেষেই কোলে এসেছে সন্তান। চিত্রাঙ্গদার মা শতরূপা সান্যালের একটি পোস্টও তেমনই ইঙ্গিত করছে।

    ছেলে হল চিত্রাঙ্গদার?
    মার্চের ২৮ তারিখ শতরূপা ফেসবুকে লেখেন, ‘যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া?…’! সঙ্গে কতগুলো হার্ট ইমোজি। আর সেই পোস্টে একটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘কি পেলে গো? আমি অবশ্য জানি। নাতিই ই। গতকাল খবরটা পেলাম। মহাশ্বেতা জানাল। অভিনন্দন।’ সেই কমেন্টে কোনো জবাব না দিলেও, লাভ রিয়্যাক্ট করেছেন শতরূপা। এখানেই শেষ নয়, আরও কয়েকটি কমেন্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে মন্তব্য করেছেন পরিবার-পরিজন-বন্ধুরা। আর সেখানেও চিত্রাঙ্গদার পুত্র সন্তান হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

    চিত্রাঙ্গদার স্বামীর নাম সম্বিৎ চট্টোপাধ্যায়। সম্বিৎ পেশায় একজন সংগীতশিল্পী। তিনি কলকাতার জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘গোপন’ (Gopon)-এর সদস্য এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ ড্রামার। দীর্ঘ কয়েক বছর প্রেমের পর তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

    শতরূপার সেই পোস্ট।
    অভিনেত্রী হিসেবে বারবারই অন্যধারার কাজে দেখা মিলেছে চিত্রাঙ্গদার। নাম কামিয়েছেন মডেলিংয়েও। ফ্যাশনের দুনিয়ায় তাঁকে 'ভিন্টেজ গার্ল' বলা হয়। ভাবনা-চিন্তাতেও আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। তিনি ও বোন ঋতাভরী যখন ছোট, তখন সংসার ছেড়েছিলেন শতরূপা। এরপর মায়ের কাছেই বড় হন দুই মেয়ে। চিত্রাঙ্গদা বাবার দেওয়া পদবি ব্যবহার করেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নামের পাশে লিখেছেন চিত্রাঙ্গদা শতরূপা।

    কদিন আগেই নিজের হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিদিকে সাধ খাইয়েছিলেন ঋতাভরী। চিত্রাঙ্গদা পরেছিলেন গোলাপি রঙের শাড়ি। আর শতরূপার গায়ে ছিল হলুদ শাড়ি। দিদির সঙ্গে চিরকালই ভীষণ ভাল সম্পর্ক ঋতাভরীর। জীবনের প্রায় সমস্ত পদক্ষেপ, কঠিন থেকে আনন্দের সময়, সবই একসঙ্গে কাটিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার, খুদে হওয়ার জল্পনায় কবে পড়ে সিলমোহর। খুদে চিত্রাঙ্গদার দেখাই বা কবে মেলে!

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

