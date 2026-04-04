মাসি হলেন ঋতাভরী? শতরূপার ফেসবুক পোস্ট নিয়ে জল্পনা, চিত্রাঙ্গদার ছেলে হল না মেয়ে

মাসি হলেন ঋতাভরী? শতরূপার ফেসবুক পোস্ট নিয়ে জল্পনা, চিত্রাঙ্গদার ছেলে হল না মেয়ে
খবর, একটি ফুটফুটে সন্তানের মা হয়েছেন ঋতাভরীর দিদি। যদিও চিত্রাঙ্গদার তরফে এমন কোনো পোস্ট আসেনি এখনো। খবর, মার্চের শেষেই কোলে এসেছে সন্তান। চিত্রাঙ্গদার মা শতরূপা সান্যালের একটি পোস্টও তেমনই ইঙ্গিত করছে। তা ছেলে হল না মেয়ে?
কদিন আগেই খবর এসেছিল মা হতে চলেছেন চিত্রাঙ্গদা। ২০২২ সালে ছোটবেলার বন্ধু সম্বিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা। আর ২০২৬ সালে নারী দিবসের দিন সুখবর ভাগ করে নেন অভিনেত্রী। আর এখন খবর, একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন তিনি। যদিও চিত্রাঙ্গদার তরফে এমন কোনো পোস্ট আসেনি এখনো। খবর, মার্চের শেষেই কোলে এসেছে সন্তান। চিত্রাঙ্গদার মা শতরূপা সান্যালের একটি পোস্টও তেমনই ইঙ্গিত করছে।
মার্চের ২৮ তারিখ শতরূপা ফেসবুকে লেখেন, ‘যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া?…’! সঙ্গে কতগুলো হার্ট ইমোজি। আর সেই পোস্টে একটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘কি পেলে গো? আমি অবশ্য জানি। নাতিই ই। গতকাল খবরটা পেলাম। মহাশ্বেতা জানাল। অভিনন্দন।’ সেই কমেন্টে কোনো জবাব না দিলেও, লাভ রিয়্যাক্ট করেছেন শতরূপা। এখানেই শেষ নয়, আরও কয়েকটি কমেন্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে মন্তব্য করেছেন পরিবার-পরিজন-বন্ধুরা। আর সেখানেও চিত্রাঙ্গদার পুত্র সন্তান হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করছে।
চিত্রাঙ্গদার স্বামীর নাম সম্বিৎ চট্টোপাধ্যায়। সম্বিৎ পেশায় একজন সংগীতশিল্পী। তিনি কলকাতার জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘গোপন’ (Gopon)-এর সদস্য এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ ড্রামার। দীর্ঘ কয়েক বছর প্রেমের পর তাঁরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।
অভিনেত্রী হিসেবে বারবারই অন্যধারার কাজে দেখা মিলেছে চিত্রাঙ্গদার। নাম কামিয়েছেন মডেলিংয়েও। ফ্যাশনের দুনিয়ায় তাঁকে 'ভিন্টেজ গার্ল' বলা হয়। ভাবনা-চিন্তাতেও আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। তিনি ও বোন ঋতাভরী যখন ছোট, তখন সংসার ছেড়েছিলেন শতরূপা। এরপর মায়ের কাছেই বড় হন দুই মেয়ে। চিত্রাঙ্গদা বাবার দেওয়া পদবি ব্যবহার করেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নামের পাশে লিখেছেন চিত্রাঙ্গদা শতরূপা।
কদিন আগেই নিজের হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিদিকে সাধ খাইয়েছিলেন ঋতাভরী। চিত্রাঙ্গদা পরেছিলেন গোলাপি রঙের শাড়ি। আর শতরূপার গায়ে ছিল হলুদ শাড়ি। দিদির সঙ্গে চিরকালই ভীষণ ভাল সম্পর্ক ঋতাভরীর। জীবনের প্রায় সমস্ত পদক্ষেপ, কঠিন থেকে আনন্দের সময়, সবই একসঙ্গে কাটিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার, খুদে হওয়ার জল্পনায় কবে পড়ে সিলমোহর। খুদে চিত্রাঙ্গদার দেখাই বা কবে মেলে!
