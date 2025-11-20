Alia-Ranbir: রাহাকে নিয়ে চলছিল সুখের সংসার, রণবীর-আলিয়া নাকি ডিভোর্স নিচ্ছেন! আচমকা কী হল?

কাপুর পরিবারকে নিয়ে নেটফ্লিক্সের একটি শো ‘ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস’-এ আলিয়া ভাটের অনুপস্থিতি নিয়ে ঘোরতর চর্চা শুরু হয়েছে। এমনকী, জল্পনাকারীরা ডিভোর্স পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। আলিয়ার না থাকার আসল কারণ সামনে আনলেন আদর জৈন।
নেটফ্লিক্সের নতুন শো 'ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস'-এ কাপুর পরিবারের অজানা নানা কথা উঠে আসবে। এই শোতে রণবীর, করিনা এবং করিশ্মা থেকে শুরু করে নীতু, রণধীর, আরমান এবং আদর-রা যোগ দিচ্ছে। তবে যেটা সকলের নজর কাড়ে তা হল আলিয়া ভাটের অনুপস্থিতি। যা দেখে অনেকেই আবার ডিভোর্স-চর্চা শুরু করে দিয়েছে।
আলিয়া ভাটের অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন আরমান জৈন
তবে বিতর্ক বাড়তেই রাহা-র মাম্মার অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন আরমান জৈন। যেখানে করিনা কাপুরের স্বামী সইফ আলি খান উপস্থিতি, সেখানে কেন এলেন না আলিয়া? শোয়ের নির্মাতা আরমান জৈন তাঁর বউদির অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।
আরমান রাজ কাপুরের মেয়ে এবং ঋষি ও রণধীর কাপুরের বোন রিমা জৈন-র ছেলে। অর্থাৎ আলিয়ার পিসতুতো দেওর। আলিয়ার শো থেকে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে বলিউড হাঙ্গামার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, ‘ওঁর আগে থেকে শ্যুট কমিটমেন্ট ছিল। একটু ফিল্মি মনে হতে পারে, কিন্তু রাজ কাপুর তো বলেই গিয়েছেন, 'কাজই উপাসনা'!’ ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস ২১ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে প্রিমিয়ার হবে।
সেই ছোট্ট থেকেই কিন্তু আলিয়ার ক্রাশ ছিলেন রণবীর। তখন মহেশ-কন্যা মাত্র ১১ বছরের। এরপর ব্রহ্মাস্ত্র-তে কাজ করার সময় দুজনের প্রেম শুরু হয়। ততদিনে অবশ্য রমভীর কাপুরের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে দীপিকা পাড়ুকোন, ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে।
বছর পাঁচেক ডেটিং করার পর, একদম নির্ঝঞ্ঝাট বিয়ে করেন রণবীর ও আলিয়া। ঋষি-পুত্রের ভাড়ার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতেই হয়েছিল সব আয়োজন। তখন রণবীর রাহাকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা। ১৪ এপ্রিল ২০২২-এ তাঁরা বিয়ে করেন। ২০২২ সালেরই নভেম্বর মাসে জন্ম হয় রাহার।
বিয়ের পর থেকে অনেকবার আক্রমণের মুখে রণবীর ও আলিয়া। নিন্দুকদের দাবি, আলিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায়, বিয়ে করতে ‘বাধ্য হন’ রণবীর। যদিও নিন্দুিকদের মুখে ছাই দিয়ে মেয়েকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন ‘রালিয়া’!