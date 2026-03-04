‘বাড়ি থেকে বের করে দিতে হয়, না হলে থাপ্পড়…’! কাস্টিং কাউচের মুখে পড়ার কথা মেনে নিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, কী বললেন?

বিনোদন জগতে কাস্টিং কাউচ নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। তা সে বলিউড হোক বা টলিউড, অথবা দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রি। সম্প্রতি এক পডকাস্টে এসে অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জোর গলায় জানালেন যে, কাস্টিং কাউচ আছে। তিনি এর মুখোমুখিও হয়েছেন।
স্টেট আপ উইথ শ্রী পডকাস্টে এসে রূপা বলেন, ‘অনেক-অনেকবার। আমাদের প্রফেশনের একটা অঙ্গ এটা। তোমাকে এটা মেনে নিতেই হবে। খুব কমন ব্যাপার। এটা নিয়ে বলার কিছু নেই। বাড়ি থেকে বের করে দিতে হয়, না হলে থাপ্পড় মারতে হয়। তার জন্য অনেক ব্যাকল্যাশও ফেস করতে হবে। তারা তোমাকে সিনেমাতে নেবে না। তাদের বন্ধুবান্ধব মহলও তোমাকে নেবে না। ইটস ওকে! নেবে না, তাতে কী হল। আমি তো কোনোদিন বিশাল উচ্চাকাঙ্খী ছিলাম না, ওটা আমার একটা সুবিধা ছিল। আমার কাছে এটা একটা পেশা। যখন যেটা করি। দায়িত্ব নিয়ে করি।’
বরাবরই স্পষ্ট বক্তা হিসেবে পরিচিত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। মাঝে লম্বা সময় নিজেকে বিনোদন জগত থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। পুরোপুরি মন দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। এরপর মেয়েবেলা নামের একটি মেগা দিয়ে ফিরেছিলেন অভিনয়ে। যদিও সেই মেগা ছাড়েন তিনি মাঝপথে। স্ক্রিপ্ট দেরিতে পাওয়া, সেটে অব্যবস্থা, গল্পে তাঁর চরিত্রটির হঠাৎ বদল কোনোমতেই মন পসন্দ হয়নি। তাই সরে যান। জানান যেভাবে তাঁর চরিত্রটি বধূ নির্যাতন করে চলেছে, তা মানতে পারছেন না!