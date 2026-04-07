কখনও তিস্তার জলে, কখনও বা কলকাতায়, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার গল্প বললেন রূপালি
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে টলিউডের একাধিক সেলিব্রিটি শেয়ার করছেন নিজেদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার কথা। সুন্দরবন থেকে শুরু করে তিস্তার নদী, বারবার পরিচালকদের অমানবিকতার শিকার হতে হয়েছে কলাকুশলীদের। সম্প্রতি ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় তেমনি দুটি অভিজ্ঞতার কথা লেখেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার চমকে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন অভিনেত্রী রূপালি রায় ভট্টাচার্য।
টলিউড সুপরিচিত অভিনেত্রী রূপালি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। কয়েক বছর আগে একটি ধারাবাহিকের জন্য তিনি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন। শীতকালের কনকনে ঠান্ডায় তিস্তার জলে অভিনেত্রীকে গলা অব্দি ডুবে থাকতে বলেন পরিচালক। পরিচালকের কথামতো অভিনেত্রী জলে নামলেও তখনও ক্যামেরা রেডি হয়নি, গাড়ি থেকে নামেননি পরিচালক।
তিস্তার নদীর জল ভীষণ সাংঘাতিক, খুব স্বাভাবিকভাবেই দেড় ঘন্টা নদীতে বসে থাকার পর নিজেকে সামলাতে পারেননি অভিনেত্রী। হয়তো জলের তোরে সেখানেই শেষ হয়ে যেতেন তিনি কিন্তু সহকারী পরিচালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান অভিনেত্রী।
ওই একই সিরিয়ালের শ্যুটিং চলাকালীন আরও একটি ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। কলকাতায় শ্যুটিং ফ্লোরে হার্নেসে ঝুলিয়ে পরিচালক এবং বাকি সকলে ঘর থেকে চলে যান। বারবার চেঁচামেচি করা সত্ত্বেও কেউ পাত্তা দেননি। তখনও এক টেকনিশিয়ানের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন রূপালি।
এছাড়াও ওই একই সিরিয়ালের আউটডোর শুটিং আবার একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। কিন্তু এই গোটা ঘটনায় বারবার পরিচালকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথাই সামনে উঠে আসে। সৌভাগ্যবশত রূপালি বেঁচে গিয়েছেন প্রতিবার, কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে কারও সঙ্গে এমন আর ঘটনা না ঘটে তার জন্যই এবার একজোট হয়েছে গোটা টলিউড।
