    Guess Who: চশমা চোখে এই ‘বিস্ময়কর কিশোর’ আজ বাংলার রকস্টার! ৪০ বছর আগের ছবি দেখে চিনতে পারছেন কে?

    হাতে গিটার নেই, নেই সেই চেনা মঞ্চ কাঁপানো মেজাজ। বদলে রয়েছে চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা আর শান্ত এক চাহনি। ১৯৮৬ সালের এই সাদাকালো ছবিতে যাকে দেখছেন, তিনি আজ আপামর বাঙালি যুবক-যুবতীদের আইকন। চিনতে পারছেন কে ইনি?

    Mar 12, 2026, 12:30:57 IST
    By Priyanka Mukherjee
    চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পরনে কাজ করা পাঞ্জাবি। ১৯৮৬ সালের খবরের কাগজের পাতায় যাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রোতারা, তাঁকে কি আজ চেনার উপায় আছে? গিটার হাতে মঞ্চ কাঁপানো সেই মানুষটিই আসলে এই লাজুক কিশোর। তিনি আর কেউ নন, বাংলা রক সংগীতের আইকন রূপম ইসলাম।

    চশমা চোখে এই ‘বিস্ময়কর কিশোর’ আজ বাংলার রকস্টার! চিনতে পারছেন কে?
    সেইদিনের সেই ‘বিস্ময়কর’ পারফরম্যান্স:

    নিজের ছেলেবেলার একটি খবরের কাগজের কাটআউট সোশ্যালে শেয়ার করেছেন ফসিলসের রূপম। সেই পুরনো প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ‘ঝঙ্কার শিল্পী গোষ্ঠী’র এক অনুষ্ঠানে মাত্র দুই খানা গান গেয়েই দর্শকদের চমকে দিয়েছিলেন কিশোর রূপম। তিনি শুরুতে গেয়েছিলেন একটি সংস্কৃত শ্লোকধর্মী ভজন। এরপর গেয়েছিলেন রজনীকান্তের গান।

    রূপমের কণ্ঠকে ‘কচি সুরেলা উদাত্ত কণ্ঠ’ এবং তাঁর ‘তান’ ও ‘পঞ্চমে আরোহণ’-এর অসামান্য দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল। কিশোর বয়সেই তিনি সমবেত কণ্ঠে ‘এই ভারতের কিশোর আমি’ গানটি এককভাবে গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

    মায়ের কোল থেকে সংগীতের মঞ্চ:

    অন্য একটি সাদাকালো ছবিতে দেখা যাচ্ছে মা ছন্দা ইসলামের কোলে ছোট্ট রূপম। মায়ের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি আর রূপমের নিষ্পাপ চাহনি বলে দিচ্ছে, তাঁর সংগীতের ভিত তৈরি হয়েছিল একেবারে আঁতুড়ঘর থেকেই। আজ কয়েক দশক পেরিয়েও রূপম ইসলামের সেই তেজ আর সুরের দাপট বিন্দুমাত্র কমেনি।

    পুরনো কাগজের হলুদ হয়ে যাওয়া সেই পাতাগুলোই আজ প্রমাণ দিচ্ছে যে, বাংলার এই রকস্টারের সংগীত যাত্রা কোনো মিরাকল নয়, বরং জন্মগত প্রতিভা আর কঠোর পরিশ্রমের ফসল।

    শেকড়ের সন্ধান:

    রূপম ইসলামের সংগীতের হাতেখড়ি তাঁর বাবা-মায়ের কাছেই। মা ছন্দা ইসলাম ও বাবা নীলিমেশ ইসলামের সংগীতময় পরিবেশে বড় হওয়া রূপম আজ বাংলা ব্যান্ড মিউজিককে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। পুরনো এই ছবিগুলো দেখে ভক্তদের মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সব দিনের কথা, যখন রূপম কেবলই এক সংগীতপাগল কিশোর ছিলেন। নেটিজেনরা বলছেন, 'চশমা পরা সেই কিশোরই আজ আমাদের নীল রঙে মিশে যাওয়া ধ্রুবতারা।'

    ছোটবেলায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে গান গাইতেন রূপম। ১৯৯৮ সালে তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম ‘নীল রঙে মিশে যাওয়া’ মুক্তি পায়। যদিও সেই সময় এই নতুন ধরনের গান শ্রোতাদের কানে পৌঁছতে কিছুটা সময় নিয়েছিল, কিন্তু আজ সেই অ্যালবামের প্রতিটি গান (যেমন ‘হ্য়ালো’ বা ‘নীল রঙে মিশে যাওয়া’) কাল্ট ক্লাসিক।

    বাংলা গানে যখন জীবনমুখী গানের জোয়ার, ঠিক তখনই ১৯৯৮ সালে রূপম গঠন করেন তাঁর ব্যান্ড ‘ফসিলস’। ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবাম ফসিলস ১ মুক্তি পায় ২০০২ সালে। এই অ্যালবামটি বাংলা ব্যান্ড মিউজিকের সংজ্ঞাই বদলে দেয়। ‘একলা ঘর’, ‘হাসনুহানা’, ‘নেক্সট জেন’— এই গানগুলো যুবসমাজের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে। রূপম নিয়ে এলেন ‘সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল রক’। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, অবসাদ এবং বিদ্রোহ তাঁর গানের কথায় জায়গা করে নিল।

    পরপর মুক্তি পায় ফসিলস ২, ৩, ৪ এবং ৫। ‘এসিড’, ‘বিসংবাদ’, ‘খোঁজ’, ‘শয়তান’— গানগুলোর মাধ্যমে রূপম হয়ে উঠলেন কয়েক প্রজন্মের ‘ইউথ আইকন’। তাঁর কনসার্ট মানেই ছিল হাজারে হাজারে ভক্তের সমাগম এবং ‘রূপম ইসলাম’ নামের চিৎকার।

    রূপম কেবল ব্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। ছবির গানেও তিনি ততটাই সাবলীল। আজও ফসিলস মানেই উন্মাদনা। রূপম ইসলাম নিজেকে প্রতিনিয়ত ভেঙেছেন এবং গড়েছেন। ১৯৮৬ সালের সেই যে কিশোরটি চশমা চোখে ভজন গেয়ে দর্শকদের অবাক করেছিল, আজ সেই মানুষটিই হাজার ওয়াটের অ্যাম্প্লিফায়ার আর ইলেকট্রিক গিটারের ঝঙ্কারে বাংলা গানকে বিশ্বমঞ্চে রিপ্রেজেন্ট করছেন।

