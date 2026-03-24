Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rupsa Chakraborty: ‘কাজলধাত্রীর ভাঁড়ামো’, বেশ করেছি নিয়ে কুরুচিকর ট্রোল, ‘দারুণ রুচি', পালটা রূপসা

    গত তিন মাসে সাফল্যের মুখ দেখেনি বেশ করেছি প্রেম করেছি। জুঁই-স্বয়মের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে দর্শকদের বিন্দুবিসর্গ আগ্রহ নেই। ওদিকে গল্পে রূপসার প্রাধান্য পাওয়া নিয়েও ক্ষোভ কমছে না। 

    Mar 24, 2026, 11:30:47 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জি বাংলার মেগা সিরিয়াল ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ১০০ পর্বের মাইলফলক ছুঁয়েছে। কিন্তু এই খুশির মুহূর্তেও পিছু ছাড়ল না বিতর্ক। ধারাবাহিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘কাজল ঘোষাল’ ওরফে অভিনেত্রী রূপসা চক্রবর্তী-কে লক্ষ্য করে ধেয়ে এল নেটিজেনদের একাংশের কুরুচিকর আক্রমণ। তবে এবার আর মুখ বুজে থাকেননি রূপসা, ট্রোলারদের আয়না দেখিয়ে দিলেন তিনি।

    প্রযোজক-পত্নী হওয়ার সুবাদে হিরো-হিরোইনের যে বেশি লাইমলাইট কাড়ার চেষ্টার অভিযোগে জগদ্ধাত্রীর সময়ও বিদ্ধ হয়েছেন রূপসা। বেশ করেছি প্রেম করেছিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জি বাংলার এই মেগা টিআরপি তালিকায় ছাপ ফেলতে একেবারেই ব্যর্থ। ফলস্বরূপ মাত্র দু-মাস যেতে না যেতেই স্লটবদল হয়েছে ব্লুজ প্রোডাকশনের এই সিরিয়ালের।

    বিতর্কের কেন্দ্রে ‘কাজল ঘোষাল’ রূপসা:

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ধারাবাহিকের ১০০ পর্বের সাফল্য উদযাপন করা মাত্রই একদল নেটিজেন অভিযোগ তোলেন যে, সিরিয়ালটি এখন আর মুখ্য জুটির গল্প নেই, বরং তা ‘কাজল ঘোষাল’-এর চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই চলছে। চ্যানেলের শুভেচ্ছা পোস্টে অধিকাংশের দাবি, এটা জগদ্ধাত্রীর বদলি কাজলধাত্রী। কেউ লেখেন, ‘কাজলধাত্রীর ভাঁড়ামো-ই শেষ হয় না আবার প্রেমের পথ!’ ব্লজ প্রোডাকশনের শুভেচ্ছা বার্তার পোস্টে জনৈক এক ব্যক্তি ব্যঙ্গ করে কমেন্ট করেন— ‘প্রেমের জোয়ার X কাজল ঘোষাল এর রসের জোয়ারে ✓’।

    রূপসার কড়া পালটা জবাব

    নিজের রুচি ও চরিত্র নিয়ে এই ধরনের নিম্নমানের মন্তব্য দেখে চুপ থাকেননি রূপসা। সেই ট্রোলারের কমেন্টের জবাবে তিনি সরাসরি লেখেন, ‘দারুণ রুচি কিন্তু আপনার, কথাবার্তায় তার প্রমাণ.... যাইহোক ভালো হোক আপনাদের।’

    রূপসার এই শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ উত্তর বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গঠনমূলক সমালোচনা স্বাগত হলেও ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অশালীন ইঙ্গিত তিনি বরদাস্ত করবেন না।

    শততম পর্বে ‘ব্লুজ’-এর সাফল্য ও সমালোচনা:

    প্রযোজনা সংস্থা ব্লুজ (Blues)-এর এই নতুন সিরিয়ালটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে শুরু থেকেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। অনেক দর্শকের মতে, গল্পের একঘেয়েমি এবং পার্শ্বচরিত্রদের মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সিরিয়ালটি প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছে না। তবে ১০০ পর্ব পূর্ণ হওয়ার দিনে এই ধরনের ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি টেলিপাড়ায় নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

    অভিনেত্রীর অবস্থান:

    রূপসা চক্রবর্তীর এই স্পষ্টবাদী জবাবে তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, একজন শিল্পী স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অভিনয় করেন, তাই চরিত্র পছন্দ না হলে স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু অভিনেত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করাটা অনুচিত।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes