‘সুযোগ পেলেই…’! আদুর গায়ে সায়নদীপ, পিছন থেকে জড়িয়ে বউয়ের ঠোঁটে ঠোঁট আর গোলাপ! ছবি দিয়ে কী লিখলেন রূপসা?

সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই ভালোবাসার পাঠ পড়ান সায়নদীপ সরকার ও রূপসা চট্টোপাধ্যায়। আজকাল যেখানে একাধিক তারকার দাম্পত্য ভাঙার খবর, রোজই আসে শিরোনামে, সেখানে সায়নদীপ-রূপসার ভালোবাসার বন্ধন যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে আরও জোরদার।
রোজ ডে-র দিন তিনটি ছবি শেয়ার করলেন রূপসা। যেখানে দেখা গেল আদুর গায়ে সায়নদীপ। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছেন রূপসাকে। হাতে গোলাপ। মিরর সেলফি তুললেন তাঁরা। একটি ছবিতে ঠোঁটে ঠোঁট রাখতেও দেখা গেল। ক্যাপশনে লেখা, ‘আমাকে আবাক করে দেওয়ার কোনো সুযোগই ছাড়ে না ও। তোমাকে ভালোবাসি বর। হ্যাপি রোজ ডে।’
নেটিজেনরাও ভালোবাসায় ভরিয়েছেন রূপসা-সায়নদীপকে। একজন আবার কমেন্টে লেখেন, ‘তোমাদের আসল গোলাপটা কই? ডুগ্গুকে ছাড়াই সেলিব্রেশন?’ আরেকজন লেখেন, ‘ভালো থেকো দুটি মিলে’।
পেশায় কর্পোরেট কর্মী সায়নদীপ। বিনোদন জগতের সঙ্গে সেভাবে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ২০২৩-এ আইনি বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন রূপসা ও সায়নদীপ। এরপর ২০২৪ সালের পুজোর পরপরই সামাজিক বিয়ে করেন। আর কয়েক সপ্তাহর মধ্যেই দেন প্রেগন্যান্সির খবর। সেই নিয়ে কম কটাক্ষ-বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়নি রূপসাকে। যদিও অন্তঃসত্ত্বা রূপসা কোনওরকম নেতিবাচকতায় কান দেননি। আর এই সময় বাড়ির লোক, বন্ধুরা আগলে রেখেছিলেন হবু মা-বাবাকে।
সামাজিক বিয়ের চার মাস কাটতে না কাটতেই মা হয়েছিলেন। ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন জন্ম হয়েছিল তাঁদের ছেলে। কদিন আগে সন্তানের প্রথম জন্মদিন তাঁরা বেশ ধুমধাম করেই পালন করেন। ছেলের ডাকনাম রেখেছেন ডুগ্গু, ভালো নাম অগ্নিদেব।
মা হওয়ার পর হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে নায়িকা বললেন, ‘দারুণ অনুভূতি। অন্যরকম একটা ফিলিং, এটা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না। এতদিন পেটের মধ্যে যে পা দুটো আমাকে লাথি মারছিল সেটা এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি। সায়নও খুব খুশি, খুব উত্তেজিত।’
