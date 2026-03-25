    ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের, শাওনের জীবনে নেমে আসবে কোন ঝড়?

    Mar 25, 2026, 15:52:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    সবেমাত্র শুরু হয়েছে ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিক, যেখানে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাহুল মজুমদার এবং নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিত। ধারাবাহিকে অভিনয় করতে করছেন দেবদূত ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষের মতো একাধিক তাবড় তাবড় অভিনেতা অভিনেত্রী। এবার এই ধারাবাহিকে এন্ট্রি হল এক নতুন চরিত্রের।

    'সাত পাকে বাঁধা' ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের
    ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, শাওনের বাবা অসুস্থ তাই তিনি নিজের ব্যবসার দায়িত্ব সামলানোর জন্য বেছে নেন শুভকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সিদ্ধান্ত একেবারেই মনের মত হয় না শিক্ষামন্ত্রীর দিদি অর্থাৎ শাওনের পিসির।

    একটা সময় যখন সে ভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, সমস্ত ক্ষমতা সে নিজের হাতে পেয়ে গেল, ঠিক তখনই সব দায়দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় শুভকে। কিন্তু এত সহজে তো হার মানবে না শাওনের পিসি, তাই সে রাতের আঁধারে কাউকে ফোন করে বাড়িতে আসতে বলে।

    এরপরেই দেখতে পাওয়া যায়, গাড়ি থেকে নেমে আসছেন সায়ন্তন সরকার। খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে এই ধারাবাহিকে তিনি খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। তবে তিনি ঠিক কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন অথবা তাঁর চরিত্রের নাম কী সেটা জানা যায়নি।

    তবে এই চরিত্রটি যে শাওনের জীবনে একটা বড় ঝড় আনতে চলেছে সেটা বলাই বাহুল্য। শুভর প্রতি শাওনের ভালোবাসা একদিকে যেমন দিনের পর দিন বাড়ছে সেখানে অন্য একটি পুরুষ চরিত্রের এন্ট্রি হওয়া মানেই ত্রিকোণ সম্পর্কের ইঙ্গিত।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সায়ন্তন অভিনয় করছিলেন ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে। বনলতার প্রেমিক ময়ূখের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এবারও এই ধারাবাহিকে খলনায়কের চরিত্রেই অভিনয় করতে দেখা যাবে সায়ন্তনকে। তবে এই নতুন চরিত্রের এন্ট্রি হওয়ার পর গল্পের মোড় কোন দিকে ঘুরবে, সেটা বোঝা যাবে আগামী পর্বে।

    ধারাবাহিকের স্পেশাল এপিসোড দেখানো হবে আগামী ২৭ এবং ২৮ মার্চ ঠিক বিকেল ৫ঃ৩০ মিনিটে।

