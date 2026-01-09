Saat Pake Bandha: শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মেয়ের চেয়ে কুকুরের কদর বেশি! জি বাংলার গল্পে ‘ম্য়াডাম’-এর প্রেমে রাহুল, নায়িকা কে?

Edit Profile
    Saat Pake Bandha: শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মেয়ের চেয়ে কুকুরের কদর বেশি! জি বাংলার গল্পে 'ম্য়াডাম'-এর প্রেমে রাহুল, নায়িকা কে?

    Saat Pake Bandha: শুভ-শাওনের ভালোবাসার গল্পে ফিরছেন রাহুল। জি বাংলার নতুন মেগায় দেখা যাবে অভিনেতা। বিপরীতে কোন নায়িকা?

    Published on: Jan 09, 2026 8:22 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নতুন বছরেই ছোটপর্দায় ফিরছেন রাহুল মজুমদার। স্টার জলসার নায়ক হিসাবেই এতদিন পরিচিতি ছিল তাঁর, এবার চ্য়ানেল বদলে চমক রাহুলের। অ্যাক্রোপলিসের নতুন সিরিয়ালে দেখা মিলবে তাঁর। সিরিয়ালের নাম সাত পাকে বাঁধা। নামে চমক নেই, তবে নায়িকাকে চমক রইল। পরিচিত মুখ নয়, রাহুলের বিপরীতে দেখা যাবে নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিতকে।

    শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মেয়ের চেয়ে কুকুরের কদর বেশি! এবার জি বাংলায় রাহুল,নায়িকা কে?
    শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মেয়ের চেয়ে কুকুরের কদর বেশি! এবার জি বাংলায় রাহুল,নায়িকা কে?

    বিরাটির মেয়ে সম্পূর্ণা বি-টেক পড়ছেন। ছোটপর্দায় তাঁর শুরুটা ধামাকেদার হতে চলেছে। শুক্রবার সন্ধ্য়ায় সামনে এল সিরিয়ালের প্রথম প্রোমো। বড়লোক বাবার মেয়ে। তবে ভালোবাসার কাঙাল শাওন। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতেও তাঁর আপন বলতে কেউ নেই। শিক্ষামন্ত্রী বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মেয়ে সে। কিন্তু তাঁর জীবন জুড়ে একাকীত্ব।

    ওদিকে সেই রাজপ্রাসাদের উলটোদিকেই বাস শুভর। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির ছা-পোষা কর্মী সে। পায়রার খোপের মতো ঘরে বাস তাঁর। মশার কামড়ে রাতে ছাদে শুতে বাধ্য় হয় সে। কিন্তু শুভর জীবন ভালোবাসায় মোড়া। বাবা-মা'র নয়নের মণি, দিদির আদুরে ভাই। প্রোমোতে শাওনের বাবার (দেবদূত ঘোষ) তাঁর প্রতি হিমশীতল আচরণ বেশ অদ্ভূত। কোনওকারণে মেয়েকে সহ্য করতে পারেন না বীরেন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর কাছে বাড়ির পোষা সারমেয়র কদরও মেয়ের চেয়ে বেশি।

    অবহেলার পাত্রী শাওন। বাবা তাঁকে ফেলে কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে কাজে বেরিয়ে যান। শেষে ‘ম্য়াডাম’কে ছোটা হাতির পিছনে চড়িয়ে কলেজ পৌঁছে দিতে উদ্য়োগী হয় শুভ। বড়লোক বাবার মেয়ের সঙ্গে গরীব ছেলের প্রেমের কাহিনিতে নতুন কী টুইস্ট আনবে এখন সেটাই দেখবার। তবে একই নামের মেগা নিয়ে সোশ্য়ালে ফ্য়ানেদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া চোখে পড়েছে। পাশাপাশি নতুন নায়িকার জায়গায় অধিকাংশই স্বস্তিকাকে রাহুলের বিপরীতে দেখতে চেয়েছেন। অনুরাগের ছোঁয়ার অল্প কয়েকদিনেই রাহুল-স্বস্তিকা জুটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সম্পূর্ণা-রাহুল কি পারবেন সেই জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে? উত্তর দেবে সময়। এখন দেখবার কোন স্লটে আসবে এই মেগা।

    ডিসেম্বরেই জগদ্ধাত্রী এবং ফুলকির মতো দুটো জনপ্রিয় মেগা শেষ করে তারে ধরি ধরি এবং বেশ করেছি প্রেম করেছি-র মতো মেগা নিয়ে এসেছে জি বাংলা। তারপরেও টিআরপি-র লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছে চ্যানেল। এখন দেখবার কার কপাল পুড়বে সাত পাকে বাঁধার আগমনে।

