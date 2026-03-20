সুস্মিতার ৫টা বিয়ে! প্রাক্তন স্বামীর নামে যৌন বিকৃতির অভিযোগ, ‘আমি এক্সপ্লয়েট হয়েছি’, পালটা সব্যসাচী

সুস্মিতার ৫টা বিয়ে! প্রাক্তন স্বামীর নামে যৌন বিকৃতির অভিযোগ, ‘আমি এক্সপ্লয়েট হয়েছি’, পালটা সব্যসাচী
সুস্মিতা তাঁকে মারধর করত। যৌন ফ্য়ান্টাসি ছিল প্রাক্তন স্ত্রীর, পালটা অভিযোগ সায়কের দাদার। সব্য়সাচীর অভিযোগ, কথা না শুনলেই অন্য় পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতেন সুস্মিতা।
অপরাজিতা অপু, কৃষ্ণকলি খ্যাত অভিনেত্রী সুস্মিতা রায়ের নতুন বিয়ে এবং অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চাঞ্চল্য সোশ্যাল মিডয়ায়। গত কয়েকদিন ধরে প্রাক্তন স্বামী সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে সুস্মিতার যে বাগযুদ্ধ সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে, তা এখন রীতিমতো ‘নোংরা’ পর্যায়ে পৌঁছেছে। একে অপরের চরিত্র নিয়ে এমন সব অভিযোগ আনছেন যা দেখে হতবাক বিনোদন প্রেমীরা। এই আলোচনায় বাদ যাননি সুস্মিতার প্রাক্তন দেওর সায়ক চক্রবর্তীও।
অভিযোগের পাহাড়:
বিতর্কের শুরু হয় সুস্মিতার এক বিস্ফোরক ফেসবুক লাইভ থেকে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রাক্তন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বোমা ফাটান সুস্মিতা। তিনি ফেসবুক লাইভে এসে পাল্টা অভিযোগ করেন সব্যসাচীর ‘বিকৃত যৌন রুচি’ নিয়ে। সুস্মিতার দাবি, সব্যসাচী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে প্রতিনিয়ত মানসিক নির্যাতন করতেন। সব্যসাচী নাকি তাঁকে ‘থ্রিসাম’ (Threesome) বা বহুভুজ প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য চাপ দিতেন এবং তাঁর সামনেই অন্য নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেন। সুস্মিতা আরও জানান, তিনি মা হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চক্রবর্তী পরিবার সেই ইচ্ছাকে টুটি টিপে মেরে ফেলেছে। সব্যসাচী বা তাঁর পরিবারের কেউই সন্তান চায় না। ২০১৯ সালের প্রেগন্য়ান্সি ছিল অ্যাক্সিডেন্টাল। মৃত সন্তান প্রসব করেন অভিনেত্রী। সুস্মিতার দাবি, স্বামী একাধিক নারীতে আসক্ত। এমনকি সায়কও সমকামী সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন বলে দাবি করেন সুস্মিতা। অভিনেত্রী জানান, তাঁর অতীত নিয়ে বারংবার তাঁকে থ্রেট দিয়েছে চক্রবর্তী পরিবার। তাই তিনি নিজেই আজ সবটা জানিয়ে দেবেন। সুস্মিতা বলেন, সব্যসাচী তাঁর তৃতীয় স্বামী। বর্তমানে তিনি চতুর্থ বিয়ে করেছেন তা নিজে স্বীকার করেন সুস্মিতা। খুব ছোটবয়সে একবার বিয়ে করেছিলেন সুস্মিতা। টেকেনি সম্পর্ক। পরে বাবা-মা'র পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু। কিন্তু সেই পাত্রের বাড়ির জোরাজুরিতে বিয়ে করেছিল। তাঁর অন্য় প্রেমিকা ছিল। সেখান থেকে সব ছেড়ে ছুড়ে তিনি পালিয়ে আসেন, বলে দাবি সুস্মিতার। তিনি এও বলেন তাঁর অতীত জেনেই সব্যসাচী বিয়ে করেছিল।
এরপরই সব্যসাচীর ফেসবুক থেকে পালটা পোস্ট আসে। তিনি দাবি করেন, সুস্মিতা ইতিপূর্বে আরও চারটি বিয়ে করেছেন এবং এটি তাঁর পাঁচ নম্বর বিয়ে। শুধু তাই নয়, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ‘গোল্ড ডিগার’ হওয়ার তকমা দিয়ে সব্যসাচী অভিযোগ করেন যে, সুস্মিতা তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করতেন। এমনকি জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে তাঁর অর্থেই সুস্মিতা নিজের কেরিয়ার ও ব্যবসা সাজিয়েছেন বলে দাবি করেন প্রাক্তন স্বামী। তিনি লেখেন, 'নিজের ভিডিও তুলে আমাকে দেখতে বাধ্য করা হত । ফ্যান্টাসি উলটোটা, অ্যাস ইফ আমি ওকে জোর করব ভিডিও দে । কেউ দেয় !? কোনও মেয়ে পারে ? কীসের বাধ্যবাধকতা ওর থেকে আর্থিক দুর্বল একটা ছেলের কাছে ? এক্সপ্লয়েট হয়েছি আমি। আমার লজ্জা লাগছে আমাকে এই জায়গায় নামাতে হলো । আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী
ওর বিকৃতি একসাথে থেকে সম্ভব ছিলো না । তাই আমাকে আলাদা নিয়ে আসে । ফ্ল্যাটের ডাউন পেমেন্ট ওই করে । ইএমআই , লোন আমার '।
বর্তমান পরিস্থিতি:
বর্তমানে দুজনেই একে অপরের বিরুদ্ধে গোপন অডিও ক্লিপ ও চ্যাটের স্ক্রিনশট ফাঁস করার খেলায় মেতেছেন। যদিও সব্যসাচী পরে একটি পোস্টে জানান যে তিনি আর এই কাদা ছোড়াছুড়িতে থাকতে চান না, কিন্তু নিজের সম্মান রক্ষায় আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।
উপসংহার:
সুন্দরবন থেকে উঠে আসা লড়াকু মেয়ে সুস্মিতার এই ব্যক্তিগত লড়াই এখন আক্ষরিক অর্থেই নেটপাড়ার বিচারসভায়। গ্ল্যামার জগতের আড়ালে যে কতটা তিক্ততা লুকিয়ে থাকতে পারে, এই প্রাক্তন দম্পতির লড়াই যেন তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। অনুরাগীদের প্রশ্ন— শিল্পের এই আঙিনায় ব্যক্তিগত সম্মান কি এভাবেই বারবার ধুলোয় মিশবে?