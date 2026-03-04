‘সেক্রেড গেমস’ খ্যাত অভিনেত্রী রাজশ্রী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত! কেমন আছেন তিনি? হাসপাতাল থেকেই দিলেন আপডেট

‘মান্টো’, ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ এবং ‘সেক্রেড গেমস’ খ্যাত অভিনেত্রী রাজশ্রী দেশপাণ্ডে গ্রেড ১ স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতাল থেকে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের আপডেট দিয়েছেন।
‘মান্টো’, ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ এবং ‘সেক্রেড গেমস’ খ্যাত অভিনেত্রী রাজশ্রী দেশপাণ্ডে গ্রেড ১ স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতাল থেকে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের আপডেট দিয়েছেন। তিনি কখন এবং কীভাবে তাঁর ক্যানসার সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কেও বিস্তারিত জানিয়েছেন।
রাজশ্রী ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘অবশেষে আমি সাহস করে আমার বাবা-মাকে জানাতে পেরেছি যে আমার ইনফিল্মেটিং ডাক্টাল কার্সিনোমা (NOS), গ্রেড 1 স্তন ক্যানসার আছে। এখন আপনাদের বলার সময় এসেছে। এটা রুটিন চেক-আপের সময় ধরা পড়েছিল। আমি ভাগ্যবান যে এটা তাড়াতাড়ি ধরা পড়েছে এবং এর সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছি।’
রাজশ্রী আরও জানিয়েছেন যে তিনি এখন সুস্থতার দিকে যাচ্ছেন আছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এত পরীক্ষা এবং অস্ত্রোপচার...এটা একটা রোলারকোস্টার যাত্রার মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সবার ভালোবাসা এবং স্নেহই আমাকে এই পথ ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। অস্ত্রোপচারের পর আমার মা এবং বাবার মুখ দেখে আমার ভয় কমে গিয়েছে এবং এক অটল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সকলের সমর্থনে, আমি বিশ্বের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এখন, আমি খুব ভালো ভাবে সুস্থ হয়ে উঠছি এবং শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরব।’
অভিনেতা এবং নৃত্যশিল্পী লরেন গটলিব পোস্টটিতে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তোমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছি, তুমি শক্তিশালী!!’ আদর্শ গৌরবও লিখেছেন, ‘শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন। প্রার্থনা।’ ভক্তরা মন্তব্য বিভাগে প্রার্থনায় ভরে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, ‘তুমি সুস্থ হিয়ে ওঠো রাজশ্রী, এগিয়ে যাও।’ আর একজন মন্তব্য করেছেন, "দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং প্রচুর ভালোবাসার রইল, তোমার জন্য প্রার্থনা করি।' আর একজন লিখেছেন, ‘তোমাকে আরও শক্তি... শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন।’
রাজশ্রী ২০১২ সালে ‘তালাশ’ ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন। এরপর তিনি ‘কুছ তো লোগ কহেঙ্গে’ এবং ‘২৪: ইন্ডিয়া’ -এর মতো শোতে অভিনয় করেন। ‘কিক’ ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি বড় পর্দায় ফিরে আসেন। ‘স্যাকার্ড গেমস’ দিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’, ‘মম’, ‘মান্টো’ এবং ‘জোরাম’ -এর মতো ছবিতে এবং ‘দ্য ফেম গেম’, ‘ট্রায়াল বাই ফায়ার’, ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ এবং ‘রঙ্গিন’ -এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন।