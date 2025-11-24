Edit Profile
    দুবাইয়ের মাটিতে বাংলা টেলিভিশনকে গর্বিত করলেন সাহেব-সুস্মিতা, পেলেন পুরস্কার

    এই মুহূর্তে দুবাইয়ে রমরমিয়ে চলছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সারা দেশের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিরও একাধিক তারকা যোগ দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দুবাইয়ে উড়ে গিয়েছেন সুস্মিতা দে ও সাহেব ভট্টাচার্য।

    Published on: Nov 24, 2025 7:56 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    দুবাইয়ের মাটিতে বাংলা টেলিভিশনকে গর্বিত করলেন সাহেব-সুস্মিতা
    স্টার জলসার ‘কথা’ ধারাবাহিকের জন্য বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন এই জুটি। খুব সম্ভবত চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে এই প্রথম কোনও ধারাবাহিকের জুটিকে পুরস্কৃত করা হল। সিরিয়ালের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্মকর্তারা।

    দুবাইয়ে দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ফিরে আসার দিনে একটি ভিডিও পোস্ট করে সাহেব বলেন, ‘আমরা এই মুহূর্তে দুবাইয়ে রয়েছি। বেশ কিছু শপিং করলাম। তবে যে কথাটা আমাদের আপনাদের বলার সেটা হল আমরা ‘কথা’ ধারাবাহিক থেকে যে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এটা শুধু স্টার জলসার তরফ থেকে নয়, প্রত্যেক বাঙালি দর্শকদের তরফ থেকে পাওয়া।’

    সাহেব আরও বলেন, ‘যেখানে বাংলা ছবিকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, বড় পর্দার কলাকুশলীদের সম্মান দেওয়া হচ্ছে সেখানে ছোট পর্দার দুই শিল্পীকেও যেভাবে সম্মান দেওয়া হল, সেটা দেখে সত্যিই আমি আপ্লুত। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই রমেশ বারিককে, যিনি এই চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যে বাংলা টেলিভিশনকেও এইভাবে সম্মান জানানো যায়।’

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘মৃন্ময় কাঞ্জিলাল ও চাকিদাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তারা ভেবেছেন যে কথা ধারাবাহিককে এইভাবে সম্মান দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া এখানে যেভাবে বাংলা এবং উড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিকে সম্মানিত করা হলো, সেটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে।’

    সবশেষে অভিনেতা বলেন, ‘তবে সবার আগে যাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য তারা হলেন আমাদের দর্শকরা। আপনারা ভালোবেসেছিলেন বলেই আজ আমরা ইন্টারন্যাশনাল প্লাটফর্মে বাংলা টেলিভিশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম। এতদিন বাংলায় যে ভালোবাসা পেয়েছি আজ সেই ভালোবাসা পেলাম দেশের বাইরেও।’

    প্রসঙ্গত, ‘কথা’ ধারাবাহিক থেকেই নাকি সাহেব ও সুস্মিতার প্রেমের শুরু। যদিও দুজনের কেউই প্রেমে সিলমোহর দেননি। এমনকী, একে-অপরকে শুধুমাত্র ‘ভালো বন্ধু’ বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে এবার সাহেবের জন্মদিনে সুস্মিতার শুভেচ্ছা বার্তা দেখে অনেকের মত, অবশেষে প্রেমে সেই কাঙ্খিত সিলমোহরটি এসেছে।

