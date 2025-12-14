তুমুল প্রেমচর্চার মাঝেই সাহেবের সঙ্গে ক্রিসমাস উদযাপন সুস্মিতার! 'সান্টা…', যা লিখলেন নায়িকা

তুমুল প্রেমচর্চার মাঝেই সাহেবের সঙ্গে ক্রিসমাস উদযাপন সুস্মিতার! 'সান্টা…', যা লিখলেন নায়িকা
সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দের সম্পর্কের গুঞ্জন প্রায়ই শোনা যায়। সরাসরি তাঁদের কিছু প্রকাশ করতে দেখা না গেলেও মেগা শেষ হওয়ার পরও নানা ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। এমন কী নানা উৎসব অনুষ্ঠানও তাঁদের এক সঙ্গে উদযাপন করতে দেখা যায়। আর এবার একসঙ্গে ক্রিসমাসের আনন্দে মেতে উঠলেন তাঁরা।
রবিবার সুস্মিতা একটি ভিডিয়ো তাঁর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহেবের দেখা মেলে। ভিডিয়োর শুরুতেই দেখা যায় একটি সাদা কালো রঙের টি-শার্ট ও হাফ প্যান্টে দেখা মেলে সাহেবের। তিনি মুখ বেজার করে বসেছিলেন, আর তারপর তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান সুস্মিতা। তাঁর পরনে ছিল স্লিভলেস সাদা টপ ও ব্লু জিন্স। সে এসে ইশারায় জানতে চায় কেন এমন উদাসীন হয়ে বসে সাহেব। তারপরই হাতে তুড়ি মেরে এনে দেন ক্রিসমাস ট্রি। আর তা দেখে বেশ অবাক হয়ে যান সাহেব।
তা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান সাহেব। তারপর ফের তুড়ি মেরে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে দেন। আলো, গিফট, আলোর হরিণে সেজে ওঠে ঘর। তা দেখে আনন্দে ভরে ওঠে সাহেবের চোখ মুখ। কিন্তু তারপরই নায়িকার চোখ চলে যায় সাহেবের পোশাকের দিকে। তা দেখে ইশারায় বলেন, এটা ভালো না। তারপর তুড়ি মেরে বদলে দেন সাহেবের পোশাক কালো জিন্স, সাফা ফুল স্লিভ শার্ট, লাল স্কার্ফ ধরা দেন। অন্যদিকে, সুস্মিতার দেখা মেলে লাল পোশাকে। এই পোশাকেই সাহেব-সুস্মিতাকে দেখা গিয়েছিল টলিউডের এক পার্টিতে। সেখানে তাঁদের দু'জনকে হাত ধরে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। এই ভিডিয়োটি পোস্ট করে সুস্মিতা ক্যাপশনে লেখেন, ‘শহরে সান্টা আসছে…’।
তাঁদের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন অনুরাগীরা। একজন লেখেন, ‘ঝটকা খেয়ে মরে গেলাম কী ভালো লাগছে দু’জনকে। ৩৬ বার দেখা হয়ে গেল।' আর একজন লেখেন, ‘বিয়ের পর আমরা এমনই রিল দেখবো দু’জনের।'
