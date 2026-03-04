সাহেবের হাতের নীল আবিরে মাখামাখি সুস্মিতা! বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই চুটিয়ে দোল খেললেন তাঁরা

Edit Profile
    সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে চর্চা শেষ নেই। গুঞ্জন তাঁরা নাকি চুটিয়ে প্রেম করছেন। আর এবার এই প্রেম চর্চার মাঝেই বসন্তের রঙে রাঙা হয়ে ধরা দিলেন তাঁরা।

    Published on: Mar 04, 2026 6:22 PM IST
    By Sayani Rana
    বুধবার সুস্মিতা তাঁদের দোল খেলার বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে। সেখানে রংমিলান্তিতে দেখা যায় দু'জনকে। সাদা রঙের কুর্তি ও বেগুনী রঙে ওড়নায় ধরা দেন তিনি। অন্যদিকে, সাহেবের পরনে ছিল সাদা রঙের পাঞ্জাবি ও বাঁধনির ওড়না। দু'জনের চোখেই ছিল রোদ চশমা।

    সেই ছবিতে প্রথমেই সাহেবকে রং মাখাতে দেখা যায় সুস্মিতাকে। এরপর সুস্মিতার মুখেও নীল আবিরে ভরে দেন সাহেব। তারপর সাহেবের বাহুলগ্না হয়ে আবিরে ফুঁ দিতে দেখা যায় সুস্মিতাকে। তাছাড়াও 'কথা' ধারাবাহিকের পরিচালক ও তাঁদের সহ শিল্পী তথা বন্ধুদের সঙ্গেও তাঁদের রং খেলতে দেখা যায়।

    এছাড়াও তাঁদের সঙ্গে এই দোলে যোগ দিয়েছিলেন গৌরব চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষ। তাছাড়াও রোহন ভট্টাচার্য এবং অঙ্গনা রায়েরও দেখা মিলেছিল। ছবিগুলি পোস্ট করে সুস্মিতা ক্যাপশনে লেখেন, ‘রঙের এক ঝলক, আনন্দে ভরা হৃদয়..।’ তাঁদের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন অনুরাগীরা।

    এক 'কথাগ্নি' ভক্ত লেখেন, ‘একসঙ্গে হোলি উদযাপনের ৩ বছর @shaheb_bhattacherjee_official, @susmitadey.official... সারাজীবন এভাবেই ভালোবাসায় থাকো দু’জনে।' আর একজন লেখেন, ‘অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ।’

    প্রসঙ্গত, সাহেব বা সুস্মিতা কেউই তাঁদের প্রেমচর্চা নিয়ে সরাসরি মুখ খোলেননি। তবে তাঁরা নানা পোস্ট নানা ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে যাওয়া সবটা নিয়েই তাঁদের ভক্ত অনুমান করেন যে তাঁরা সম্পর্কে আছেন।

    'কথা' হাত ধরেই ধারাবাহিকের সাহেব-সুস্মিতা জুটি পৌঁছে গিয়েছিলেন বাংলার দর্শকদের ঘরে ঘরে। তাঁদের জুটি দর্শকদের এতটা পছন্দ হয়েছিল যে, তাঁরা রিল লাইফের পাশাপাশি রিয়েল লাইফের দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেয়। এখন গুঞ্জন তাঁরা নাকি খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন।

    তবে একসময় সুস্মিতা তাঁর সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা ছিলেন। ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।

    বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।

    তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে।

