    Saheb-Susmita: গোপনে নাকি সেরেছেন বাগদান, শনিবার একসঙ্গে দুবাই গেলেন সাহেব-সুস্মিতা, ঘুরুঘুরু না কাজ?

    শনিবার কলকাতা এয়ারপোর্টে দেখা গেল সাহেব ও সুস্মিতাকে একসঙ্গে। দুবাই গিয়েছেন তাঁরা। বিমানবন্দর থেকে একটি মিরর সেলফিও ভাগ করে নিয়েছেন সাহেব। 

    Published on: Nov 22, 2025 2:42 PM IST
    By Tulika Samadder
    টেলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে-কে শনিবার দেখা গেল কলকাতা বিমানবন্দরে। একসঙ্গে দুবাই-যাত্রা করলেন তাঁরা। এমনকী, এয়ারপোর্ট থেকে যে ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন সাহেব, সেখানেও দেখা গেল সুস্মিতাকে। এখন প্রশ্ন হল, কোথায় গেলেন তাঁরা একত্রে?

    একত্রে সাহেব ও সুস্মিতা। শনিবার গেলেন দুবাই।

    কথা ধারাবাহিক থেকেই নাকি সাহেব ও সুস্মিতার প্রেমের শুরু। যদিও দুজনের কেউই প্রেমে সিলমোহর দেননি। এমনকী, একে-অপরকে শুধুমাত্র ‘ভালো বন্ধু’ বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে এবার সাহেবের জন্মদিনে সুস্মিতার শুভেচ্ছা বার্তা দেখে অনেকের মত, অবশেষে প্রেমে সেই কাঙ্খিত সিলমোহরটি এসেছে।

    সাহেবের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্মিতা লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন King Bhattacharya… এই জগৎ এবং রাধারাণী তোমাকে সুখ-সমৃদ্ধি আর ভালোবাসাতে ভরিয়ে দিক। তুমি ইতিবাচকতার উৎস, দয়ালু একজন মানুষ! সবসময় এমন থাকো। প্রত্যেকের জীবনে এমন একজন সাহেব ভট্টাচার্য থাকা প্রয়োজন।’ টলিপাড়া সূত্রে খবর, কথা শেষ হতেই বাগ্‌দান সেরেছেন যুগলে, করেছেন আংটি বদল। ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, এই ছুটিতেই তাঁদের ‘পাকাদেখাও’ হয়ে গিয়েছে।

    সে যাই হোক, এখন যুগলে দুবাই গেলেন কি ঘুরতে, নাকি কোনো নতুন প্রোজেক্ট? আসলে দুবাইতে অনুষ্ঠিত হতে চলছে টলিউডের এক অ্যাওয়ার্ড শো। আর তাতে যোগ দিতেই একসঙ্গে শনিবার সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছিলেন এয়ারপোর্টে।

    কলকাতা বিমানবন্দর থেকে একটি পোস্টও শেয়ার করেন সাহেব। যেখানে তাঁকে দেখা গেল অল ব্ল্যাক লুকে। গলায় আবার নীল রঙের স্কার্ফ। সুস্মিতার সঙ্গে একটি মিরর সেলফিও শেয়ার করেছেন। গোলাপি রঙের টপের সঙ্গে ডেনিম কুর্তা আর প্যান্ট।

    কলকাতা এয়ারপোর্টে সাহেব ও সুস্মিতা।

    কদিন আগে সাহেবের সঙ্গে প্রেম নিয়ে প্রশ্নে এক সংবাদমাধ্যমকে সুস্মিতা জানিয়েছিলেন, ‘অনেকেই অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু আমরা কোনও কথাই বলিনি এই বিষয়ে। যার যেটা মনে হচ্ছে বলছেন। আমি কোনও মন্তব্যই করতে চাই না।’ এমনকী, বাগদানের আংটি বদলের খবরও উড়িয়ে দেন।

    প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রেমিক অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। তবে কথা চলাকালীনই সেই প্রেম ভাঙে। দুজনে একসঙ্গে থাকবেন বলে ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন। বিচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে সুস্মিতা বা অনির্বাণ কেউ সরাসরি কিছু বলেননি। তবে নিন্দুকদের মত, সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই ছিল এর পিছনে।

    News/Entertainment/Saheb-Susmita: গোপনে নাকি সেরেছেন বাগদান, শনিবার একসঙ্গে দুবাই গেলেন সাহেব-সুস্মিতা, ঘুরুঘুরু না কাজ?
