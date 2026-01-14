Edit Profile
    স্টেজ থেকে নামতে পারছেন না সুস্মিতা, শেষে কোলে করে নামালেন সাহেব! ‘আর কী করব…', যা বললেন নায়ক

    কথা শেষ হলে থেকে গিয়েছে তার রেশ। আর সঙ্গে এখনও চলছে সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দের প্রেমচর্চা। আর তার মাঝেই ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন সাহেব-সুস্মিতা 'সিরাজ এবং'-এ। জোর কদমে চলছে মহড়া। আর এই মহড়ার মাঝেই ফের মুহূর্ত চুরি করলেন তাঁরা। সুস্মিতার আবদারে তাঁকে কোলে করে মঞ্চ থেকে নামালেন সাহেব!

    Published on: Jan 14, 2026 2:28 PM IST
    By Sayani Rana
    স্টেজ থেকে নামতে পারছেন না সুস্মিতা, শেষে কোলে করে নামালেন সাহেব!
    সম্প্রতি সুস্মিতার একটি ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ভিডিয়োটি শেয়ার করে নেওয়া হয়। সেখানে দেখা যায় সাদা রঙের হুডি ও নীল জিন্সে সুস্মিতা। অন্যদিকে সাহেবের পরনে ছিল কালো হুডি ও খয়েরি রঙের টি-শার্ট, সঙ্গে কালো টাউজার পরেছিলেন। ওই ভিডিয়োতেই দেখা যায় মঞ্চ থেকে সুস্মিতাকে কোলে করে নামাচ্ছেন সাহেব। তাঁদের দু'জনের মুখেই লেগে হাসি। তারপর সাহেব তাঁদের পরিচালককে বলেন, ‘আর কী করব?’

    প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকমাস আগে জানা গিয়েছিল তাঁরা মঞ্চে জুটিতে ফিরবেন ‘সিরাজ এবং’ নাটকের হাত ধরে। এই নাটকটি পরিচালনা করছেন অবন্তী চক্রবর্তী, প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছে বেঙ্গল টকিজ, এই প্রযোজনা সংস্থাই ‘কথা’ তৈরির দায়িত্বে ছিল। সুতরাং, এ খানিকটা ঘরে ফেরার মতো ব্যাপার। জানুয়ারি মাসেই কলকাতাতে প্রথম শো ‘সিরাজ এবং’-এর। এরপর দেশের অনান্য শহরেও মঞ্চস্থ হবে এই নাটক। সাহেব-সুস্মিতা ছাড়াও অভিনয় করবে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পিতা গঙ্গোপাধ্য়ায়, সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়রা। কিছুদিন আগে সাহেব তাঁদের নাটকে মহড়ার কিছু দৃশ্যও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।

    বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।

    তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। এই প্রেম ভাঙার পর একের পর এক ইঙ্গিতবাহী কথাও লেখেন অনির্বাণ রায়।

    এরপর সুস্মিতা সরাসরি মুখ না খুললেও ইঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কোনও সম্পর্ক কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নষ্ট হয় না। ওই মানুষ দুটোর বোঝাপড়া, পরিস্থিতি এইগুলোর জন্য়ই নষ্ট হয়। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না'।

    News/Entertainment/স্টেজ থেকে নামতে পারছেন না সুস্মিতা, শেষে কোলে করে নামালেন সাহেব! 'আর কী করব…', যা বললেন নায়ক
