Saheb-Susmita: চোট পেলেন সুস্মিতা! চর্চিত প্রেমিকার ‘কপালের আলু’-তে পরম যত্নে বরফ লাগালেন সাহেব
বড়দিন হোক বা বর্ষবরণ, সমস্তটাই পালন করেছেন সাহেব ও সুস্মিতা একসঙ্গে। এবার ফ্যানপেজ থেকে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে দেখা গেল পরম যত্নে সুস্মিতার কপলে বরফ লাগাতে ব্যস্ত সাহেব।
কথা ধারাবাহিকে জুটি বেঁধেছিলেন সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে। তারপর থেকেই দুজনের জুটি জিতে নেয় মানুষের মন। এমনকী, তাঁদের রসায়ন রিল লাইফ ছাড়িয়ে রিয়েল লাইফেও একইভাবে ভক্তদের মন জয় করে নিচ্ছে। আজকাল সমস্ত জায়গাতেই প্রায় দুজনে পৌঁছন একত্রে, তাও আবার পোশাকে টুইনিং করে। এমনকী, বড়দিন হোক বা বর্ষবরণ, সমস্তটাই পালন করেন একসঙ্গে। এবার সাহেব-সুস্মিতার ফ্যানপেজ থেকে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে সাহেবকে পরম যত্নে সুস্মিতার কপলে বরফ লাগাতে দেখা গেল!
পিছন থেকে সুস্মিতার মাথা ধরে আছেন সাহেব একহাত দিয়ে। আরেক হাতে আইস প্যাক। আর তা চেপে ধরছেন সুস্মিতার কপালে। সঙ্গে বলছেন, ‘বিরিয়ানিতে আলু ছিল না, আর ওর কপাল আলো হয়ে গিয়েছে।’ আর এমন কথা শুনে হেসেই যাচ্ছেন সুস্মিতা। পাশ থেকে কাওকে মস্করা করে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘তুমি মন দিয়ে বরফ লাগাও সাহেব, ওটাই তোমার কাজ।’
আরও পড়ুন: ২০২৬-এ আসছে খাদান ২, ঘোষণা দেবের! রানে কি সহ-প্রযোজক থাকছেন? নায়িকা কোয়েল?
আর দুজনের এই ভিডিয়ো দেখে বেশ মজা পেয়েছেন তাঁর ভক্তরাও। একজন লিখেছেন, ‘আমাদের ভাট্টাচার্য বাড়ির বৌমা, দে বাড়ির জামাই দারুণ লাগছে’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘এরা তাও বলবে প্রেম করে না। উফফফ কবে যে বিয়ে করবে’! তৃতীয় আরেকটি মন্তব্যে লেখা, ‘সাহেবদা যেমন, তাঁর ভাইয়েরাও তেমন। সবাই মজা নিচ্ছে।’ এর আগেও বড়দিনের রাতে সাহেব ভট্টাচার্যের বাড়ির ছাদে, ‘চর্চিত প্রেমিকের’ বন্ধুদের সঙ্গে রাতপার্টিতে দেখা গিয়েছিল সুস্মিতাকে। সকলে মিলে যখন গিটার বাজিয়ে গান করছিলেন, তখন ফোনের ক্যামেরায় সেই মুহূর্ত ধরে রাখছিলেন সুস্মিতা।
খবর রয়েছে, কথা ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরই নাকি গোপনে বাগদান সেরে ফেলেছেন সাহেব আর সুস্মিতা। শীঘ্রই নাকি আংটি বদল। সেই গুঞ্জনকে যদিও ভুয়ো বলে উড়িয়েছেন সুস্মিতা। কিন্তু ‘কথাগ্নি’ ভক্তরা তা মানতে নারাজ।
এর আগে সুস্মিতা সম্পর্কে ছিলেন অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে। দুজনে বাগদান করেছিলেন। এমনকী, একটি ফ্ল্যাটও নিয়েছিলেন ভাড়াতে। কথা শেষ হওয়ার পর ভেঙে যায় তাঁদের ৫ বছরের প্রেম। সাহেবের সঙ্গে মডেল সোনিকা চৌহানের প্রেমের খবরও কারও অজানা নয়। যদও তা ভেঙে যায় সোনিকার আচমকা মৃত্যুতে। এরপর নিজেকে সামলাতে বহুবছর লাগে সাহেবের। এখন গুঞ্জন, তাঁর জীবনে নতুন করে কড়া নাড়ছে ভালোবাসা।