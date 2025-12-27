Edit Profile
    সাহেবের হাতে মাথা রেখে সুস্মিতা, চোখের ভাষা ভালোবাসার! 'তুম হো তো…', গানে গানে আদুরে বার্তা নায়িকার

    Published on: Dec 27, 2025 11:45 PM IST
    By Sayani Rana
    সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু, দু'জনেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁদের ঘিরে যে প্রেমচর্চা, তাতে মুখ খোলেন না। তবে ভক্তদের জল্পনাকে বার বার উসকে দেন বরাবরই। আর এবার ফের একসঙ্গে রোম্যান্টিক মুডে ছবি তুললেন তাঁরা। গানেই লুকেই মিষ্টি বার্তা!

    শনিবার তাঁরা বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। শেখানে রংমিলান্তিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। চওড়া লাল পাড় ও কালোর উপর লাল চেক দেওয়া শাড়িতে সেজে উঠেছিলেন নায়িকা। গলায় ও হাতে অক্সিডাইসের গয়না আর কপালে ছোট্ট টিপে সেজে উঠেছিলেন নায়িকা। অন্যদিকে, কালো টি-শার্ট, কালো টাউজার, এবং সাদা-লাল জ্যাকেটে দেখা মিলে ছিল সাহেবের। মেকআপ রুমে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা। কখনও আবার আদর মাখা চোখে মিষ্টি হাসি হেসে সাহেবে মজে ছিলেন সুস্মিতা।

    ছবিগুলি পোস্ট করে আবহে সুস্মিতা 'তুম হো তো…' গানটি দেন। আর এই ছবি দেখেই তাঁদের ভক্তরা ভালোবাসায় ভরে দেন। অনেকে বলেই এই গানের ধ্যেই লুকিয়ে অনেক কিছু।

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।

    বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।

    তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। এই প্রেম ভাঙার পর একের পর এক ইঙ্গিতবাহী কথাও লেখেন অনির্বাণ রায়।

    এরপর সুস্মিতা সরাসরি মুখ না খুললেও ইঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কোনও সম্পর্ক কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নষ্ট হয় না। ওই মানুষ দুটোর বোঝাপড়া, পরিস্থিতি এইগুলোর জন্য়ই নষ্ট হয়। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না'।

