    Saheb Birthday Guest: হাঁটু মুড়ে ফুল দেন সুস্মিতা, টলিউড থেকে কারা নিমন্ত্রিত ছিলেন সাহেবের জন্মদিনের পার্টিতে?

    সোমবার ছিল অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্যের জন্মদিন। যদিও রবিবার রাতে ছিল সাহেবের জন্মদিনের পার্টি। টলিপাড়ার কাদের দেখা গেল সেখানে?

    Published on: Nov 18, 2025 3:22 PM IST
    By Tulika Samadder
    সোমবার ছিল অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্যের জন্মদিন। আর রবিবার বেশ রাতের দিকেই আসে সুস্মিতার জন্মদিনের শুভেচ্ছা। যাকে ‘প্রেমে সিলমোহর’ বলেই ধরে নিয়েছেন তাঁর ভক্তরা। রবিবার রাতে ছিল সাহেবের জন্মদিনের পার্টি। টলিপাড়ার কাদের দেখা গেল সেখানে?

    সাহেবের জন্মদিনে কারা ছিল অতিথি?
    সাহেবের জন্মদিনের পার্তে দেখা গেল ঋদ্ধিমা ঘোষ এবং গৌরব চক্রবর্তীকে। পার্টির থিম ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। কালো প্যান্ট আর জ্যাকেট পরেছিলেন দুজনেই। সুস্মিতাও এসেছিলেন অল ব্ল্যাক লুকে। বার্থ ডে বয় সাহেবের গায়ে ছিল সাদা শার্ট আর কালো রঙের ট্রাউজার। দেখ গেল অনুষা বিশ্বনাথনকেও। আদিত্য সেনগুপ্তর সঙ্গে অনুষার বিয়ে ভাঙার খবর সামনে আসার পর, এই প্রথম জনসম্মুখে অনুষা। এছাড়াও এসেছিলেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, রাজদীপ গুপ্ত, ইন্দ্রাশীষ রায়, শিঞ্জিনী চক্রবর্তীরা।

    এদিকে, মধ্যরাতের এই পার্টিতে হাঁটু মুড়ে বসে সাহেবের হাতে ফুল তুলে দিতে দেখা যায় সুস্মিতাকে। যদিও পার্টিতে আগত অতিথিদের অনুরোধে মজার ছলে। এমনকী, এরপর বান্ধবীর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পড়েন সাহেব নিজেও।

    সাহেবের জন্মদিনের পার্টির অতিথিরা।
    জন্মদিনের রাতে সাহেব ও জয়জিৎ।
    এতদিন দুজনে সম্পর্ককে কোনো নাম দিতে রাজি ছিলেন না একেবারেই। তবে কথা-য় কাজ করার ফাঁকে দুজনে একে-অপরের প্রেমে পড়েন বলে খবর! অর্থাৎ রিল লাইফের সম্পর্ক গড়ায় রিয়েলেও। আর ঘনিষ্ঠতা চেয়েও লুকিয়ে রাখতে পারেননি। বরং, কথা ধারাবাহিকটি সেভাবে জনপ্রিয়তা না পেলেও, সাহেব-সুস্মিতার জুটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার উন্মাদনা ছিল দেখার মতো।

    এদিকে সাহেবকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে সুস্মিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন King Bhattacharya… এই জগৎ এবং রাধারাণী তোমাকে সুখ-সমৃদ্ধি আর ভালোবাসাতে ভরিয়ে দিক। তুমি ইতিবাচকতার উৎস, দয়ালু একজন মানুষ! সবসময় এমন থাকো। প্রত্যেকের জীবনে এমন একজন সাহেব ভট্টাচার্য থাকা প্রয়োজন।’ খবর বলছে, দুজনে নাকি আংটি বদলও করে ফেলেছেন। এখন প্রশ্ন, তাহলে চার হাত এক কবে হবে? সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দত্তের ভক্তরা আপাতত ‘সুখবর’ আসার অপেক্ষায় অধীরে অপেক্ষা করে আছেন।

