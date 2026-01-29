Saheb-Susmita: ‘আমি তোমার ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন, তুমি শুধু…’! সুস্মিতার জন্মদিনে লিখলেন সাহেব, প্রেমে সিলমোহর?

Saheb-Susmita: ‘আমি তোমার ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন, তুমি শুধু…’! সুস্মিতার জন্মদিনে লিখলেন সাহেব, প্রেমে সিলমোহর?
‘আমি তোমার ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন, তোমার সব দুষ্টুমির সঙ্গী এবং তোমার নিরাপদ আশ্রয়…’! সুস্মিতার জন্মদিনে মন উজার করলেন সাহেব। তাহলে কি এবার প্রেমে পড়ল সিলমোহর?
টলিউডের ওপেন সিক্রেট হল সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে-র সম্পর্ক। যদিও দুজনে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বন্ধ রেখেছেন মুখ। তবে খবর, ২০২৬ সালেই সাতপাকে বাঁধা পড়বেন দুজনে। সুস্মিতার জন্মদিনের রাতে সাহেবের কাছ থেকে যে শুভেচ্ছা বার্তাটি এল, তা এই জল্পনাতেই যেন দিল সিলমোহর।
সুস্মিতার জন্মদিনে সাহেবের বার্তা
সাহেব সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে দুজনের হাতে হাত। তাকিয়ে আছেন একে-অপরের দিকে। সঙ্গে লেখা, ‘যাত্রাটা হয়তো দীর্ঘ হবে, কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে তা সার্থক! শুভ জন্মদিন @susmitadey.official। আমি তোমার ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন, তোমার সব দুষ্টুমির সঙ্গী এবং তোমার নিরাপদ আশ্রয়। সব 'বিরক্ত করা'র দায়িত্ব আমি নেব, তুমি শুধু হাসতে থেকো, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
আর এমন ভালোবাসার ডাকে, সুস্মিতা কি পারেন সাড়া না দিয়ে থাকতে। কমেন্ট করে লিখলেন, ‘রাস্তা যতই লম্বা হোক, তুমি সঙ্গে থাকলে সেটাই আমার ঘর।’ সঙ্গে একটা লাল রঙের হৃদয়ের ইমোজি।
সুস্মিতাও নিজের প্রোফাইলে জন্মদিন উদযাপনের কিছু ছবি দিয়েছেন। আর এই উদযাপনের সমস্ত ক্রেডিট দিয়েছেন চর্চিত প্রেমিকাকে। ফোটোর সঙ্গে লেখা, ‘ভালোবাসা, উষ্ণতা এবং সুন্দর মুহূর্তের মাঝে জীবনের আরও একটি বছর উদযাপন করলাম 🤍✨ প্রতিটি হাসি, প্রতিটি শুভেচ্ছা, প্রতিটি ছোট মুহূর্ত আমার কাছে অনেক মূল্যবান ছিল। এই উদযাপনটিকে এত বিশেষ করে তোলার জন্য সবকিছুকে ধন্যবাদ 💫 আমার জন্মদিনকে এত বিশেষ করে তোলার জন্য @shaheb_bhattacherjee_official তোমাকে ধন্যবাদ…’
সাহেব ও সুস্মিতার সম্পর্কের শুরুয়াত হয়েছিল কথা ধারাবাহিকে কাজ করার সময় থেকেই। রিল লাইফের ভালোবাসার ছোঁয়া পৌঁছয় রিয়েল লাইফেও। কথা চলার সময়ই ভাঙে সুস্মিতার দীর্ঘ প্রেম। সেই বিয়েতে বাগদান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। অন্য দিকে, সাহেবের প্রেমিকা মডেল সোনিকা চৌহানের পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর কারওরই অজানা নয়। তারপর থেকে সেভাবে কারও সঙ্গে জড়ায়নি সাহেবের নাম।
শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে পাকা দেখা। জুটিতে নাকি উটি বেড়াতে গিয়েছিলেন! সেখানেই থাকেন সাহেবের পরিবারের আত্মীয়েরা। ওঁদের সঙ্গে সুস্মিতার আলাপ করাবেন বলেই নাকি সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন বান্ধবীকে। যদিও বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই, কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন দু পক্ষ। এখন দেখার কতদিন আর চলে দুজনের এই লুকোচুরি।