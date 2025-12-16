Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অমৃতাকে ডিভোর্স, ১০ বছরের ছোট করিনাকে বিয়ে! বউকে হিংসে করার কথা মেনে নিলেন সইফ আলি খান

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সইফ আলি খান জানিয়েছেন যে, করিনার সঙ্গে ডেটিংয়ের সময়তে, বেশ হিংসে হত তাঁর। কীভাবে নিজের এই স্বভাব বদলান, তাও খোলসা করলেন ছোটে নবাব। 

    Published on: Dec 16, 2025 10:39 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান বলিউডের অন্যতম সেরা এবং জনপ্রিয় দম্পতি। প্রথমে প্রেম, তারপর লিভ ইন, তারপর বিয়ে করেন তাঁরা। বর্তমানে দুই সন্তানের বাবা-মা তাঁরা। বারবরই বরের কথা বলতে গেলে, গর্বে বুক ফুলে ওঠে করিনা কাপুরের। প্রশংসায় কোনো খামতিই রাখেন না বেবো। তবে সম্প্রতি সইফ জানিয়েছেন যে, করিনা যখন অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করতেন, তখন তিনি ঈর্ষান্বিত হতেন। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে তাও জানিয়েছেন জেহ-তৈমুরের বাবা।

    ২০১২ সালে বিয়ে করেছিলেন সইফ ও করিনা।
    ২০১২ সালে বিয়ে করেছিলেন সইফ ও করিনা।

    সইফ তাঁর ডেটিংয়ের দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে করিনার সিনেমায় রোম্যান্স করা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন এবং ঈর্ষান্বিত ছিলেন। ‘শুরুতে, আমার পক্ষে সবকিছু মোকাবেলা করা সহজ ছিল না, সম্ভবত আমি ঈর্ষান্বিত ছিলাম এবং প্রেমিকার অন্য পুরুষের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে তা জানতাম না। সবই আমার কাছে নতুন ছিল। আপনার এই সমস্ত আবেগকে পরিপক্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত এবং আপনার নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা উচিত। আসলে আমি এমন মানুষদের সঙ্গে সেই সময় ডেট করতাম, যাদের সঙ্গে সিনেমার কোনো সম্পর্কই নেই।’, বলেন সইফ।

    সইফ আরও বলেছিলেন যে তিনি সর্বদা করিনার সুখকে বেছে নেবেন, অন্য সবকিছুর উপরে। এমনকী যদি এর অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাফল্য উদযাপন করা হয়। সইফ কারিনার প্রশংসা করে বলেন, ‘তিনি একজন দুর্দান্ত মহিলা এবং আমি ভাগ্যবান যে তিনি আমার সঙ্গে আছেন। কারণ তিনি খুব উৎসাহী, হাসিখুশি মহিলা। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তাঁর প্রশংসায় কথা বলতেই থাকব। তিনি আমাদের বাড়িকে ঘর করে তুলেছেন। ক্যামেরার সামনে তিনি যতটা সৃজনশীল, আমার সঙ্গেও ঠিক ততটাই সৃজনশীল।’

    সইফ আলি খান ও করিনা কাপুর খানের সম্পর্ক শুরু হয় তাশান ছবির শুটিং চলাকালীন। ২০০৭ সালে, দুজনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে এবং তারপরে ২০০৮ সালে, সইফ করিনার নামে একটি ট্যাটু তৈরি করেছিলেন। দুজন ২০১২ সালে বিয়ে করেছিলেন, ২০১৬ সালে তৈমুর এবং ২০১৬ সালে তাঁদের ছোট ছেলে জেহ-র জন্ম হয়।

    News/Entertainment/অমৃতাকে ডিভোর্স, ১০ বছরের ছোট করিনাকে বিয়ে! বউকে হিংসে করার কথা মেনে নিলেন সইফ আলি খান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes