    বলিউডে বেতন বৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সইফ! ‘হলে দর্শক টানতে…’, যা বললেন নায়ক

    ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে পারিশ্রমিকের বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রায়শই পুরুষ এবং মহিলা তারকাদের আয়ের মধ্যে ব্যবধান নিয়ে বিতর্ক করেন। এবার, সইফ আলি খান এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।

    Published on: Mar 09, 2026 1:08 PM IST
    By Sayani Rana
    ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে পারিশ্রমিকের বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রায়শই পুরুষ এবং মহিলা তারকাদের আয়ের মধ্যে ব্যবধান নিয়ে বিতর্ক করেন। এবার, সইফ আলি খান এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যেসব তারকা প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানতে পারেন তাঁরা আরও বেশি পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য।

    বলিউডে বেতন বৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সইফ!
    সম্প্রতি, সইফ তাঁর বোন সোহা আলি খানের সঙ্গে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে একটি পডকাস্ট পর্বে উপস্থিত হয়েছিলেন, কুনাল খেমুও সেখানে ছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে পারিশ্রমিক বৈষম্য নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, সইফ এবং কুনাল উল্লেখ করেছিলেন যে বেতন মূলত লিঙ্গ নয় বরং বক্স অফিস অর্থনীতি এবং দর্শকদের চাহিদার উপর নির্ভর করে।

    সইফ উল্লেখ করেছিলেন যে, একই মর্যাদার অধিকারী অভিনেতাদের সমানভাবে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য। তবে, তিনি স্বীকার করেছেন যে শিল্পের বেতন কাঠামো মূলত একজন তারকা প্রেক্ষাগৃহে কেমন দর্শকদের টানছেন সেই ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

    সইফ বলেন, ‘যদি অভিনেতারা সমান মর্যাদার হন, তাহলে তাদেরও একই পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় অর্থনীতিও একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে। যদি আপনি হলে দর্শক টানতে পারেন, তাহলে সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন। সবাই এই সম্পর্ক বোঝে।’

    তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে এই ব্যবস্থাটি কোনও একটি লিঙ্গের পক্ষে নয়, বরং এটা একজন অভিনেতার বাজার মূল্য এবং বক্স-অফিস আকর্ষণের প্রতিফলন।

    সইফ আরও বলেন, ‘এটা এমন নয় যে, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের কারণেই আপনার কম-বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। এটা আসলে একটা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে অনেকেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে এই ব্যক্তি একজন সুপারস্টার কারণ তিনি হল ভরাতে পারেন। তাঁরা তাঁদের মূল্য জানে, সেই মূল্য নেয় এবং বেতন পায়।’

    কুণাল শিল্পে অভিনেতাদের পারিশ্রমিক কীভাবে নির্ধারণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন, ‘এর একটা গণিত আছে। এটা গাণিতিক অংশ, কোনও ছবি চলবে কি চলবে না তা নয়, সেটা আলাদা বিষয়। আগে, পরিবেশকরা জানতেন য্‌ যদি আমার কাছে এই অভিনেতা থাকে, তাহলে আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে একটি অঞ্চল বিক্রি করতে পারি এবং এটি পুনরুদ্ধারের অংশ হয়ে ওঠে।’

    News/Entertainment/বলিউডে বেতন বৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সইফ! 'হলে দর্শক টানতে…', যা বললেন নায়ক
