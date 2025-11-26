পিতৃশোকে কাতর ববি-সানির সঙ্গে দেখা করতে ধর্মেন্দ্রর বাসভবনে এলেন রণবীর-আলিয়া! সইফ এলেন করিশ্মার সঙ্গে

৯০ বছরের জন্মদিনের ঠিক আগেই না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুতে যেন অভিভাবকহীন বলিউড। মঙ্গলবার রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, সইফ আলি খান এবং অজয় দেবগনের মতো বেশ কয়েকজন বলিউড সেলিব্রিটিকে প্রয়াত অভিনেতার বাসভবনে পৌঁছতে দেখা গিয়েছে। এই কঠিন সময়ে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উপস্থিত হন তারকার। দেওলদের পৈত্রিক বাড়িতে ঢোকার সময় সকলের মুখই ছিল বেজায় থমথমে।
এর আগে সইফ আলি খানকে নিয়ে ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে আসতে দেখা যায় করিশ্মা কাপুরকে। দেওল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে অজয়কেও দেখা গিয়েছে। দেওল পরিবারের অন্যান্য সেলিব্রিটিদের মধ্যে ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারহা খান, অনন্যা পান্ডে, ভাবনা পান্ডে, চাঙ্কি পান্ডে, মাহিপ কাপুর এবং শানায়া কাপুর। এর আগে ধর্মেন্দ্রর ভাগ্নে অভয় দেওলও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন।
সোমবার, আলিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানির সেট থেকে। ‘একজন কিংবদন্তি যিনি প্রতিটি ফ্রেমকে আলোকিত করেছিলেন ... এবং প্রতিটি হৃদয়। আপনাকে মিস করা হবে ধরমজি’, লেখেন তিনি। সোমবার রাতে দেওলদের বাসভবনে প্রীতি জিন্টা, শিল্পা শেট্টি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা, জায়েদ খান, তাঁর বোন সুজান খান এবং কাজলকেও দেখা গিয়েছিল।
২০২৫ সালের ২৪ নভম্বর ৮৯ বছর বয়সে মারা যান ধর্মেন্দ্র। অভিনেতাকে গত সপ্তাহে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। সোমবার নিজের পরিবার এবং চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্মশানে হাজির হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন, সলমন খান, আমির খান, সেলিম খান ও শাহরুখ খানরা।
ধর্মেন্দ্র শোলে, চুপকে চুপকে, সত্যকম, দোস্ত এবং সীতা অউর গীতার মতো আইকিক সিনেমা উপহার দিয়েছেন বলিউডকে। ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি হল ইক্কিস, যা ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ছবিতে তিনি অগস্ত্য নন্দার বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিতে জয়দীপ আহলাওয়াতও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
