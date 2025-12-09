Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sharmila Birthday: শর্মিলার জন্য ছবির মতো সুন্দর বার্থ ডে পার্টি সইফ-সোহা-সারার! সবচেয়ে মিষ্টি উপহার পাঠাল নাতনি ইনায়া

    সোহা আলি খান, শর্মিলা ঠাকুর ও সোহা আলি খান উদযাপন করলেন শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন। ৮১ বছরের বার্থ ডে উদযাপন করলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। দেখুন ছবি-

    Published on: Dec 09, 2025 9:40 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে একটি অন্তরঙ্গ সমাবেশের মাধ্যমে তাঁর ৮১ বছরের জন্মদিন উদযাপন করলেন। আর মায়ের জন্মদিনের উদ্বোধনে দেখা গেল সোহা আলি খান ও সইফ আলি খানকে। ‘বড়ি আম্মা’কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন নাতনি সারা আলি খানও।

    শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন।
    শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন।

    দিল্লির একটি পাঁচ তারকা হোটেলে শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন পালনের বেশ কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন সোহা আলি খান। মায়ের এই বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে তুলতে দিল্লি গিয়েছিলেন সইফ ও সারার সঙ্গে। তবে মায়ের জন্মদিনে আসতে পারেননি সাবা। একটি ছবিতে, সারা এবং সোহাকে শর্মিলার সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়। অন্যটিতে সইফ, সারা এবং শর্মিলাকে দেখা যায়, পিছনে ক্রিসমাসের ব্যাকগ্রাউন্ড।

    আরও পড়ুন: তিনি নাকি ‘কালা জাদু করেন’! মা হতে চান সুশান্ত-প্রাক্তন রিয়া, জানান, ‘শরীর বাচ্চা চায়, কিন্তু…’

    শর্মিলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এই উৎসবে যোগ দেন। অভিনেত্রী একটি চকোলেট কেক এবং একটি ভ্যানিলা কেক কাটেন। আর দুটি কেক কাটার সময়তেই সোহাকে ‘হ্যাপি বার্থ ডে’ গান গাইতে শোনা যায়। সোহা ও কুণালের মেয়ে ইনায়া তার দাদির জন্য হাতে লেখা জন্মদিনের কার্ড পাঠিয়েছিলেন। ছবি শেয়ার করে সোহা লেখেন, ‘আমার আম্মা জন্মদিনে 💕🎂 মিস করেছি আপাকে @sabapataudi।’ এবারে শাশুড়ির জন্মদিনে থাকতে পারেননি করিনা কাপুর খানও।

    আরও পড়ুন: আর্যস্যারের রোম্যান্সে বুঁদ ভক্তরা! ‘ঠকায় বুঝেও আমি…’, এই স্বভাবটাই নাকি খারাপ জীতু কমলের

    সারা আলি খান ঠাকুমার জন্য ইনস্টাগ্রামে একটি জন্মদিনের বার্তা শেয়ার করেছেন। যাতে লেখা, ‘আমাদের পরিবারের 💕🫶🌞🌝 চাঁদ এবং সূর্যকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।’ করিনাও ইনস্টাগ্রামে শর্মিলাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ভাগ করে নিয়েছেন পরিবারের কিছু অদেখা ছবি।

    সম্প্রতি ১৪ বছর পরে ২০২৫ সালে ‘পুরাতন’ সিনেমা দিয়ে সিনেমার জগতে ফিরেছেন শর্মিলা ঠাকুর। সুমন ঘোষ পরিচালিত ছবিতে শর্মিলা ঠাকুরের মেয়ের চরিত্রে দেখা যায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং বৃষ্টি রায়ও মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি ইতিবাচক পর্যালোচনা পায় এবং ২০২৫ সালের সর্বাধিক উপার্জনকারী বাংলা সিনেমার মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে।

    News/Entertainment/Sharmila Birthday: শর্মিলার জন্য ছবির মতো সুন্দর বার্থ ডে পার্টি সইফ-সোহা-সারার! সবচেয়ে মিষ্টি উপহার পাঠাল নাতনি ইনায়া
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes