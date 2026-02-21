Laju-Anubhav: জি বাংলা সোনার সংসারে থাকছে না লাজু-অনুভব জুটির নাচ! কেন পারফর্ম করবেন না সাইনা?
প্রিয় জুটির পুরস্কারের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন অনুভব-লাজু। তবে এই জুটির নাচ সোনার সংসারে দেখতে পাবেন না দর্শকরা। কেন সোমরাজের পাশে দেখা যাবে না সাইনাকে?
ছোট পর্দার দর্শকদের কাছে এখন অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হলো অনুভব এবং লাজু। অনুবন্তী জুটির অনস্ক্রিন রসায়ন থেকে শুরু করে অফ-স্ক্রিন বন্ধুত্বের কথা ভক্তদের মুখে মুখে ঘোরে। স্বভাবতই, বছরের সবথেকে বড় উৎসব ‘জি বাংলা সোনার সংসার ২০২৬’-এর মঞ্চে এই জুটি কী ধামাকা দেখাবে, তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু সেই সব উত্তেজনায় আপাতত ইতি টেনে দিলেন পর্দার ‘লাজু’ ওরফে সাইনা চ্যাটার্জি। তিনি জানালেন, এবার মঞ্চে দেখা যাবে না তাঁকে!
বাধা হয়ে দাঁড়ালো দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা:
সাইনা জানিয়েছেন, যে সময়টিতে সোনার সংসারের বিশেষ পারফরম্যান্সগুলো শ্যুট করা হয়েছে, ঠিক সেই দিনেই তাঁর ক্লাস টেনের বোর্ড এক্সাম। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার গুরুত্ব সাইনা এবং তাঁর পরিবারের কাছে অনেক বেশি। শুটিংয়ের তারিখের সঙ্গে পরীক্ষার তারিখ মিলে যাওয়ায় চূড়ান্ত শ্যুটে অংশ নেওয়া সাইনার পক্ষে সম্ভবপর নয়।
আফসোসের সুরে সাইনা:
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বেশ মন খারাপ করেই সাইনা বিষয়টি খোলসা করেন। তিনি লেখেন, পরীক্ষার কারণেই এই বছর জি বাংলা সোনার সংসারে তাঁর নাচা হবে না। সাইনার এই মন্তব্যে মন ভেঙেছে হাজারো অনুরাগীর, যারা প্রিয় জুটির নাচের ঝলক দেখার জন্য কাউন্টডাউন শুরু করেছিলেন।
অ্যাওয়ার্ড শো-তে উপস্থিতি:
তবে ভক্তদের জন্য একদম নিরাশ হওয়ার কারণ। সাইনা জানিয়েছেন যে, তিনি নাচে অংশ নিতে না পারলেও মূল অনুষ্ঠানের সময় অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ড শো-তে উপস্থিত থাকবেন। অর্থাৎ লাল কার্পেটে বা দর্শকের আসনে সাইনাকে দেখা যাবে।
পেশাদার জীবনের চেয়ে পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে সাইনার অনেক অনুরাগীই সাধুবাদ জানিয়েছেন। বড় পর্দায় প্রিয় জুটির নাচ মিস করলেও, সাইনা যাতে বোর্ড পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফলাফল করেন, এখন সেই শুভেচ্ছাতেই ভরে উঠেছে অভিনেত্রীর কমেন্ট বক্স। তবে একটা হুঁশিয়ারি কিন্তু লাজু ভক্তরা দিয়ে রেখেছে, ওইদিন যেন অনুভবের সঙ্গে বনলতাকে নাচতে না দেখি!
প্রসঙ্গত, সোমরাজ মাইতির সঙ্গে সাইনার বয়সের বিস্তর ফারাক থাকলেও এই জুটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে। বাস্তব জীবনে দাদার মতো সাইনাকে আগলে রাখেন সোমরাজ। কিন্তু পর্দায় তাঁর রসায়ন জমে ক্ষীর!