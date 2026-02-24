Edit Profile
    Saina Chatterjee Sonar Songsaar: ১৫ বছরের সাইনার কাঁধে লাক্সারি ব্যাগ! এই দামে কিনে ফেলতে পারবেন চারচাকা গাড়ি

    লাজুর অতি-সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের বেশভূষা ছেড়ে সোনার সংসারে লাস্যময়ী অবতারে সাইনা। নজর কাড়ল তাঁর কাঁধের সাড়ে চার লাখের ব্য়াগ। 

    Published on: Feb 24, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার আটপৌরে সাজ ছেড়ে এবার গ্ল্যামার দুনিয়ায় ঝড় তুললেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। সাইনা 'সোনার সংসার’-এ পৌঁছেছিলেন অফ-শোল্ডার কালো পোশাকে। তবে তাঁর পোশাকের চেয়েও বেশি নজর কেড়েছে তাঁর কাঁধে থাকা একটি ছোট্ট কালো ব্যাগ। সাধারণ দেখতে মনে হলেও, সেই ব্যাগের দাম শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় নেটপাড়ার।

    ১৫ বছরের সাইনার কাঁধে সাড়ে চার লাখের ব্যাগ! সোনার সংসারে লাস্যময়ী লাজু
    ১৫ বছরের সাইনার কাঁধে সাড়ে চার লাখের ব্যাগ! সোনার সংসারে লাস্যময়ী লাজু

    ব্ল্যাক ম্যাজিক ও মিনিম্যাল সাজ:

    সাইনা এদিন একটি বডিকন অফ-শোল্ডার ব্ল্যাক ড্রেসে হাজির হয়েছিলেন। কোমরে বড় ‘বো’ ডিটেইলিং তাঁর লুকে যোগ করেছিল ড্রামাটিক ছোঁয়া। কানে লম্বা দুল আর গলায় চিকন হারের সাথে সাইনার এই সাজ যেন আক্ষরিক অর্থেই ‘ক্লাসি’। তবে ফ্যাশন পুলিশদের চোখ আটকেছে অভিনেত্রীর কাঁধের ব্যাগটিতে।

    শিরিন ও লাজু
    শিরিন ও লাজু

    বিলাসিতার নাম ‘ডিওর’:

    সাইনার কাঁধে যে ব্যাগটি দেখা যাচ্ছে, সেটি বিশ্ববিখ্যাত লাক্সারি ব্র্যান্ড ‘ডিওর’ (Dior)-এর আইকনিক ‘স্যাডল মিনি শোল্ডার ব্যাগ’ (Saddle Mini Shoulder Bag)। গোটস্কিন লেদার দিয়ে তৈরি এই ব্যাগে রয়েছে ব্র্যান্ডের সিগনেচার সোনালি ‘D’ লোগো। শৌখিন মানুষরা জানেন, এই ব্যাগ সংগ্রহে রাখা আভিজাত্যের প্রতীক।

    দামে কি বাজিমাত?

    হাউত ২৪ (Haute24)-এর মতো লাক্সারি রিটেইল সাইট অনুযায়ী, এই মিনি ব্যাগের বর্তমান দাম প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার কাছাকাছি (ট্যাক্স ও অন্যান্য চার্জ সাপেক্ষে)। এই ব্যাগ কিনতে আপনাকে চোকাতে হবে চার লাখ ৪৮ হাজার ৮০০ টাকা। অর্থাৎ, একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটখাটো চার চাকা গাড়ির দাম অনায়াসেই ঝুলে আছে সাইনার কাঁধে!

    সাইনার কাঁধের ব্যাগের দাম
    সাইনার কাঁধের ব্যাগের দাম

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    পর্দার সহজ-সরল ‘বউমা’র এই অফ-স্ক্রিন লাক্সারি দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। কেউ বলছেন, ‘সাইনাকে জাস্ট রানির মতো লাগছে’। কেউ আবার মুগ্ধ হয়েছেন অনুভবের সঙ্গে তাঁর রসায়ন দেখে। কেউই হয়ত খেয়াল করতে উঠতে পারেননি লাজুর কাঁধের ব্যাগটির দাম কত হতে পারে! এদিন নিজের স্টাইল স্টেটমেন্ট দিয়ে দর্শকদের মন জিতে নিয়েছেন সাইনা।

    জানিয়ে রাখি, সোনার সংসারে জুরিদের বিচারে সেরা জুটির পুরস্কার পেয়েছে সাইনা ও সোমরাজ।

