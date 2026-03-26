গোলাপি ফ্রক পরা এই মিষ্টি মেয়েটি কাঁপাচ্ছেন টেলি দুনিয়া, চিনতে পারছেন?

ছোটবেলায় মানুষকে একরকম দেখতে লাগে, কিন্তু বড়বেলায় সেই মানুষটাই পাল্টে যায় পুরোপুরি ভাবে। শুধু দেখার দিক থেকে নয়, স্বভাবগতভাবেও সেই মানুষটা পাল্টে যায়। স্মৃতির পাতা থেকে যখন পুরনো ছবি চোখের সামনে ভেসে আসে, তখন মনে পড়ে যায় অনেক ভুলে যাওয়া কথা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মাঝেমধ্যেই পুরনো দিনের ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় তারকাদের। এবার তেমনই একটি ছবি উঠে এল টাইমলাইনের হাত ধরে।
যে ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি মিষ্টি মেয়ে বসে রয়েছে টেবিলের ওপর। একটি গোলাপি রঙের ফ্রক পরে হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছে ক্যামেরার দিকে। কিন্তু কে জানত, এই ছোট্ট মেয়েটি আজকের টেলি ইন্ডাস্ট্রির একজন সুপরিচিত নায়িকায় পরিণত হয়ে যাবে!
তবে হবে নাই বা কেন, এই মিষ্টি মেয়েটির বাবা যে একসময় ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছে। ৯০ দশকে একটি ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটির বাবাকে বলা হতো ইন্ডাস্ট্রির রাজকুমার। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবার অভিনয়সত্ত্বাকে সঙ্গে নিয়ে আজ নিজেও সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি।
এখনও যদি বুঝতে না পারেন, এই ছোট্ট খুদের পরিচয় কী, তাহলে অভিনেত্রীর শেয়ার করা পোস্টের দিকে নজর রাখতে হবে আপনাকে। অভিনেত্রী দুটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে একটিতে তার নিজের ছবি রয়েছে এবং অন্যটিতে বাবার কোলে খেলা করতে দেখা যায় তাকে।
এই ছোট্ট মেয়েটি আর অন্য কেউ নয়, টলিউডের অন্যতম তারকা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র মেয়ে সাইনা চট্টোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে সাইনা ধারাবাহিক জগতের একজন অন্যতম সুপরিচিত অভিনেত্রী। কেরিয়ারের শুরুটা শিশু শিল্পী হিসাবে শুরু করলেও এই মুহূর্তে মুখ্য চরিত্রেই অভিনয় করতে দেখা যায় তাকে।
‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে লাজু চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমতো সকলকে মুগ্ধ করেছেন সাইনা। সে যে তাঁর বাবার যোগ্য সন্তান, সে কথা অতি সমালোচকরাও এক কথায় স্বীকার করেন। খুব কম বয়সে বাবাকে হারিয়েও যেভাবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।