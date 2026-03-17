১ সপ্তাহ কনে দেখা আলোর সেটে থাকছেন না সাইনা! কোথায় যাচ্ছেন লাজু? নিজেই দিলেন খবর

১ সপ্তাহ কনে দেখা আলোর সেটে থাকছেন না সাইনা! কোথায় যাচ্ছেন লাজু? নিজেই দিলেন খবর
সম্প্রতি সাইনা জানালেন, বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে শহরে থাকছেন না তিনি। তাহলে কোথায় যাবেন ‘কনে দেখা আলো’র লাজু?
ছোট পর্দায় যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায় কন্যা সাইনা চট্টোপাধ্যায়। যদিও মেয়েকে অভিনেত্রী হিসেবে দেখে যেতে পারেননি অভিষেক। ২০২২ সালের ২৪ মার্চ ভোরে প্রয়াত হন তিনি। দেখতে দেখতে তাঁর প্রয়াণের তিন বছর। সম্প্রতি সাইনা জানালেন, বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে শহরে থাকছেন না তিনি। তাহলে কোথায় যাবেন লাজু?
একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট শেয়ার করে সাইনা লেখেন, ‘প্রতি বছর ২৩ মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য মা আর আমি শিরডি যাই, তারপর মুম্বই—আমাদের এই ধর্মীয় সফরটা খুব প্রিয়। বাবা শিরডি সাইবাবাকে খুব ভালোবাসতেন, আমরাও তাই করি। বাবা ২৪ মার্চ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই এই সময়টায় আমরা একটু শান্ত পরিবেশে থাকতে পছন্দ করি, সব রকমের চাওয়া-পাওয়া থেকে দূরে।’
গত বছর তাঁর আর মা সংযুক্তার শিরডি ভ্রমণের কিছু ছবি শেয়ার করে নেন সাইনা এই পোস্টের সঙ্গে। জানান এই বছরও টিকিট বুক হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ১ সপ্তাহ কনে দেখা আলো ধারাবাহিকের শ্যুটিং ফ্লোরেও থাকবেন না সাইনা। আপাতত তাঁকে দেখা যাচ্ছে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে লাজু চরিত্রে। সেখানে তাঁর অভিনয় মন জয় করে নিয়েছে দর্শক ও নেটপাড়ার। এমনকী, সম্প্রতি জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডেপ্রিয় জুটি হিসেবে পুরস্কারও পান তিনি।
অভিনয়ে সাফল্য পেলেও, সাইনা কিন্তু এখনও স্কুলের গণ্ডি পার করেননি। সবে ১৫ বছর বয়স। ছোটপর্দায় কেরিয়ার শুরু করেছিলেন অনুরাগের ছোঁয়া-র রূপা হিসাবে। ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষা দিয়েছে সে। International General Certificate of Secondary Education (IGCSEs) বোর্ডের ছাত্রী। প্রথম ধারাবাহিকের সময়ই মা সংযুক্তা প্রথাগত স্কুল ছেড়ে ‘হোমস্কুলিং’-এ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপাতত বোর্ডের পরীক্ষাও শেষ। তাই খানিক শান্তি।
২০১০ সালের ৯ মে জন্ম সাইনার। বাবা-মা ভালোবেসে নাম রেখেছিল ডল। সাইনা যখন মাত্র ১২ বছরের, তখন চলে যান অভিষেক। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কনে দেখা আলো-র শ্যুটের প্রথম দিনে ফেসবুকে বাবার উদ্দেশে সাইনা লিখেছিলেন, ‘বাবা, আমি তোমায় খুব ভালবাসি। সেই লীনা আন্টির স্ক্রিপ্ট, আর এখন তোমার আশীর্বাদে আমি এগিয়ে চললাম।’
ছোটবেলা থেকেই বাবার দেখানো পথে হেঁটে অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন বুনেছিলেন সাইনা। আর সেই স্বপ্ন তাঁর পূরণও হয়েছে। মেয়ের সাফল্যে খুশি সংযুক্তাও। তবে দুজনেই বিশ্বাস করেন, তাঁদের সঠিক পথে পরিচালনা করেন খোদ অভিষেক। এখনও প্রয়াত অভিনেতা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে।