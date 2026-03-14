'ও আমার পরিবারের একজন...', আমির খানের জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা সায়রা বানুর
দেখতে দেখতে ৬১ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। গতবছর ষাট বছর জন্মদিনে তিনি নিজের বর্তমান বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন সকলের। যদিও এই বছর তেমন কিছুই করতে দেখা যায়নি অভিনেতাকে। কিন্তু অভিনেতার জন্মদিনে তাঁকে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন সহকর্মীরা।
তবে যারা আমির খানকে শুভেচ্ছাবার্তা বলেছেন তাদের সবার মধ্যে একটি শুভেচ্ছাবার্তা সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে। আমির খানকে দেওয়া শুভেচ্ছাবার্তার মধ্যে যার বার্তা সবার আগে সকলের নজর কেড়েছে তিনি হলেন সায়রা বানু।
বর্ষিয়ান অভিনেত্রী সায়রা বানু আমির খানের জন্মদিনে একটি আবেগঘন পোস্ট করেন, যেখানে তিনি প্রয়াত অভিনেতা দিলীপ কুমারের সঙ্গে আমিরের দীর্ঘকালীন স্নেহের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বিগত বহু বছর ধরে কীভাবে আমির দিলীপ কুমারের গোটা পরিবারকে ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছেন সে কথা উল্লেখ করেছেন সায়রা বানু।
খুব সোশ্যাল মিডিয়ায় সায়রা লেখেন, ‘কিছুদিন আগে যখন আমির গৌরিকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন আমার হৃদয় উষ্ণতায় ভরে যায়। ও সবথেকে দয়ালু, চিন্তাশীল এবং ভদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।’
দিলীপ কুমারের প্রতি আমিরের ভালোবাসা প্রসঙ্গে সায়রা বানু লেখেন, ‘দিলীপ সাহেবকে ও যেভাবে ভালোবাসতো তাকে একবারও মনে হতো না যে এই কোনও ভক্ত। মনে হত আমাদের ও আমার পরিবারের একজন। এটা ছিল এমন একটা ভালোবাসা যা বছরের পর বছর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আনন্দের হোক বা কঠিন পরিস্থিতি সব ক্ষেত্রেই আমির আমাদের সব সময় কাছে থাকতো।’
বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লেখেন, ‘দিলীপ সাহেবের অসুস্থতার সময় যখন হাসপাতালের করিডরগুলি আমাদের দীর্ঘ মনে হতো তখনো ও এমন ভাবে আমাদের পাশে ছিল যা কোনদিন ভুলে যাওয়ার নয়। ও এতটাই নম্র ভদ্র যে যখন ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন মনে হয়েছিল যেন ওর সঙ্গে আমাদের কতদিনের চেনা।’
সবশেষে অভিনেত্রী লেখেন, ‘এই বিশেষ দিনে যখন সারা বিশ্ব তোমার জন্মদিন উদযাপন করছে তখন একটা কথাই আমি বলতে চাই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার শিল্পী সত্তার প্রশংসা করে, কিন্তু যারা তোমাকে কাছ থেকে চিনি তারা জানি তুমি কতটা অসাধারণ মানুষ। সত্যিকার অর্থে আমির একজনই হতে পারে। শুভ জন্মদিন। অনেক ভালোবাসা।’
উল্লেখ্য, সায়রা বানু ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী। তার অসাধারণ অভিনয় এবং স্মরণীয় অভিনয়ের জন্য পরিচিত, তিনি ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে রূপালী পর্দায় রাজত্ব করেছিলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে একজন আইকনিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলচ্চিত্র প্রেমীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে চলেছেন।