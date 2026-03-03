Ahan Pandey: সাঁইয়ারা-র সাফল্যের পর কোথায় গায়েব আহান? অস্ত্রোপচার অভিনেতার, কী হয়েছে তাঁর?

Edit Profile
    Ahan Pandey: সাঁইয়ারা-র সাফল্যের পর কোথায় গায়েব আহান? অস্ত্রোপচার অভিনেতার, কী হয়েছে তাঁর?

    সাঁইয়ারার সাফল্যের মাঝেই কোথায় গায়েব আহান পাণ্ডে? দীর্ঘ কয়েক মাস লাইমলাইট থেকে দূরে কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তারকা। কী হয়েছে তাঁর?

    Published on: Mar 03, 2026 1:44 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০২৫ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘সাঁইয়ারা’। আর এই এক ছবিতেই রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে উঠেছেন তরুণ অভিনেতা আহান পান্ডে। কিন্তু যখন চারদিকে সাফল্যের উদযাপন, তখন ক্যামেরার আড়ালে এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন আহান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা খোলসা করেছেন, কেন ছবির সাফল্যের পরপরই তিনি লাইমলাইট থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন, জানালেন সে কথাও।

    সাঁইয়ারা-র সাফল্যের পর কোথায় গায়েব আহান? অস্ত্রোপচার অভিনেতার, কী হয়েছে তাঁর?
    সাঁইয়ারা-র সাফল্যের পর কোথায় গায়েব আহান? অস্ত্রোপচার অভিনেতার, কী হয়েছে তাঁর?

    পুরনো চোট ও যন্ত্রণার অস্ত্রোপচার:

    অহান জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন সেই পুরনো চোট নিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী অ্যাকশন ছবির প্রস্তুতির জন্য এই সমস্যা মেটানো জরুরি ছিল। অহান বলেন, ‘সাঁইয়ারা মুক্তির পরই আমি কাঁধের অস্ত্রোপচার করাই। এটি অন্যতম যন্ত্রণাদায়ক একটি সার্জারি ছিল।’

    চিকিৎসকের কড়া সতর্কবার্তা:

    অস্ত্রোপচারের আগে চিকিৎসকরা আহানকে এক কঠিন বাস্তব শুনিয়েছিলেন। তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, এই সার্জারির পর তাঁর শরীর একদম ‘জিরো’ অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাবে। ‘সাঁইয়ারা’ ছবির জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রমে যে পেশিবহুল শরীর তৈরি করেছিলেন, অস্ত্রোপচারের ধকল এবং দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু কেরিয়ারের স্বার্থে সেই ঝুঁকি নিতেই হয় তাঁকে।

    ফিরছেন আলি আব্বাস জাফরের হাত ধরে:

    দীর্ঘদিন বিশ্রামে থাকার কারণে ভক্তরা ভেবেছিলেন অহান হয়তো কাজ থেকে বিরতি নিয়েছেন। কিন্তু অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি নিজেকে নতুন করে গড়ার লড়াই চালাচ্ছিলেন। বর্তমানে তিনি পরিচালক আলি আব্বাস জাফরের একটি বড় বাজেটের অ্যাকশন ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন। শূন্য থেকে শুরু করে আবারও নিজের ফিটনেস ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন আহান।

    অস্ত্রোপচার পরবর্তী রিহ্যাব সেরে অহান এখন পুরোদমে সুস্থ। শীঘ্রই তাঁকে বড় পর্দায় নতুন প্রজেক্টে দেখা যাবে। তবে চিকিৎসকদের সেই সতর্কবার্তা যে তিনি এখন থেকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিনেতা।

