অপারেশন সাকসেসফুল, ভেন্টিলেশন থেকে কবে বের করা হবে সেলিম খানকে?
গতকাল অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেলিম খান। মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয় তড়িঘড়ি। এরপরই সেখানে পৌঁছে যান গোটা খান পরিবার। পৌঁছে যান বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা।
গতকাল অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেলিম খান। মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয় তড়িঘড়ি। এরপরই সেখানে পৌঁছে যান গোটা খান পরিবার। পৌঁছে যান বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা।
প্রাথমিক খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছিল, ৯০ বছর বয়সী সেলিম খান কিছুদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই শরীরের অবনতি হওয়ার কারণ তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে।
বুধবার সংবাদমাধ্যমকে সেলিম খানের চিকিৎসক ডক্টর জলিল পার্কার জানান, সেলিম খানের মাথায় সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছে। যেহেতু সেটা খুব অল্প ছিল তাই ছোট্ট একটা অপারেশন করা হয়েছে এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এখন ভালো রয়েছেন এবং স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন।
চিকিৎসক আরও জানান, সেলিম খান এখনও পর্যন্ত ভেন্টিলেশনে রয়েছে তবে আশা করা যাচ্ছে আগামীকাল অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি ভেন্টিলেশর থেকে তাঁকে বের করে আনা হবে। তবে তিনি যেহেতু এখন বেশ বয়স্ক তাই সুস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।
চিকিৎসক সবশেষে জানান, সেলিম খানের যেহেতু উচ্চ রক্তচাপ ছিল তাই হাসপাতালে প্রবেশ করার আগে তিনি আচমকা ঝাকুনি বোধ করেন। বিন্দুমাত্র দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভর্তি করানো হয় এবং যাবতীয় চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকাল ৮:৩০ মিনিট নাগাদ সেলিম খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। সেলিম খানের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যান সলমন খান। এরপরই সেখানে একে একে পৌঁছে যান আরবাজ, শুরা, হেলেন, সালমা খান, আলবিরা অগ্নিহোত্রী এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা।
উল্লেখ্য, সেলিম খান কেবল সলমানের বাবা নন, তিনি বলিউডের কালজয়ী ‘শোলে’ বা ‘জঞ্জির’-এর মতো সিনেমার সহ-চিত্রনাট্যকার (সেলিম-জাভেদ জুটি)। তাঁর অসুস্থতায় গোটা ইন্ডাস্ট্রি কিছুটা উদ্বিগ্ন।