অবশেষে বাড়ি ফেরার পালা, ঠিক ১ মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন সেলিম

অবশেষে বাড়ি ফেরার পালা, ঠিক ১ মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন সেলিম
৯০ বছর বয়সী সেলিম খান গত মাসে মুম্বইয়ের লিলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তাররা পরে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'মৃদু ব্রেন হেমারেজ'-এর শিকার হয়েছিলেন।
বলিউড সুপারস্টার সলমন খানের বাবা, চিত্রনাট্যকার সেলিম খান মঙ্গলবার সকালে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে চলেছেন। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ফেব্রুয়ারিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ৯০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি এক মাস ধরে সেখানেই ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে যে, সেলিমকে মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
সেলিম খানের অসুস্থতা প্রসঙ্গে
১৭ ফেব্রুয়ারি সেলিম খানকে বান্দ্রা পশ্চিমের লীলাবতী হাসপাতালে আনা হয় এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার জলিল পারকারের অধীনে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তিনি বয়সজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন এবং নিউরোসার্জন নিতিন ডাঙ্গের তত্ত্বাবধানে তাঁর ডিএসএ নামক একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
আরও পড়ুন: ‘অভিমান’-এর সেটে কাটা হল দুটি জন্মদিনের কেক, একটি যিশুর, অন্যটি?
ডিএসএ প্রসঙ্গে
ডিএসএ, যার পুরো নাম ডিজিটাল সাবট্র্যাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, হলো মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ, যেমন—ব্রেইন অ্যানিউরিজম, আর্টারিওভেনাস ম্যালফর্মেশন (এভিএম), ফিস্টুলা (এভিএফ) এবং তীব্র রক্তনালীর প্রতিবন্ধকতা (স্ট্রোক) শনাক্ত করার একটি রোগনির্ণয় পদ্ধতি।
ডাক্তার জলিল পারকার জানিয়েছিলেন, সেলিমের মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছে। আজ সকালে একটি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়েছে। সে ভালো ও স্থিতিশীল আছে, কিন্তু এখনও ভেন্টিলেটরে রয়েছে। আশা করি, আগামীকালের মধ্যে আমরা তাকে ভেন্টিলেটর থেকে বের করে আনতে পারব। সব মিলিয়ে, সে বেশ ভালো আছে। তার বয়সের কথা মাথায় রাখলে, সেরে উঠতে একটু বেশি সময় লাগবে।’
আরবাজ খান গত সপ্তাহেই বলেছিলেন যে সেলিম শীঘ্রই বাড়ি ফিরবেন। শহরে একটি ইফতার পার্টির বাইরে পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘বাবার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বাবা এখন ভালো আছে।’
আরও পড়ুন: এক দিনেই বন্ধ টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী রেজিস্ট্রেশনের কাজ, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী...', বললেন দেব
হাসপাতালে থাকাকালীন সেলিম খানের পরিবারের সদস্যরা, যার মধ্যে তাঁর অভিনেতা পুত্র সলমন খান, আরবাজ খান ও সোহেল খানও ছিলেন, নিয়মিত তাঁকে দেখতে আসতেন। সেলিমকে দেখতে আসেন শাহরুখ খান ও আমির খান এবং সেলিমের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রাক্তন চিত্রনাট্যকার অংশীদার জাভেদ আখতার।
সেলিম খানের কর্মজীবন সম্পর্কে
সেলিম খান ষাটের দশকে অভিনেতা হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। কয়েকটি ছোট ছবিতে প্রধান চরিত্রে কাজ করার পর, তিনি 'তিসরি মঞ্জিল' ছবিতে শাম্মি কাপুরের বিপরীতে একটি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় তিনি লেখার দিকে মনোনিবেশ করেন।
ষাটের দশকের শেষের দিকে, তিনি তৎকালীন উদীয়মান লেখক জাভেদ আখতারের সাথে চিত্রনাট্য লেখার জন্য জুটি বাঁধেন। এভাবেই জন্ম হয় সেলিম-জাভেদ জুটির, যারা বলিউডের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার জুটি। তাঁরা একসাথে ২৪টি ছবির চিত্রনাট্য লেখেন, যার মধ্যে ২০টি ছিল অভাবনীয় সাফল্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সীতা অউর গীতা', 'শোলে', 'দিওয়ার', 'ডন', 'ক্রান্তি' এবং 'মিস্টার ইন্ডিয়া'।