    পাপা মেরি জান! বাবাকে দেখতে মুখ ঢেকে হাসপাতালে এলেন সলমন, এখন কেমন আছেন সেলিম

    শনিবার হাসপাতালে বাবা সেলিম খানকে দেখতে যান সলমন খান। সেলিমকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর এক সপ্তাহেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। তাঁকে কবে ছেড়ে দেওয়া হবে তা এখনও জানা যায়নি।

    Published on: Mar 01, 2026 9:25 AM IST
    By Tulika Samadder
    সেলিম খান হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর এক সপ্তাহেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এবং ইন্ডাস্ট্রির তারকারা প্রতিদিনই হাসপাতালে হাজির হচ্ছেন বর্ষীয়ান অভিনেতাকে দেখতে। শনিবার সন্ধেয়সলমন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে লীলাবতী হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। তাঁর হাসপাতালে ঢোকার এবং বেরিয়ে আসার ভিডিয়ো সামনে এসেছে।

    সেলিম ও সলমন খান।
    সেলিম ও সলমন খান।

    তবে, এই সময় অবশ্য সলমন ক্যামেরাবন্দি হননি, কারণ অভিনেতাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায়নি এবং গাড়িটি কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।

    পুরো পরিবার সেলিমকে নিয়ে চিন্তিত

    সলমন বরাবরই তাঁর বাবার খুব যত্ন নেন, এবং সেলিম হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে গোটা খান পরিবার খুবই চিন্তিত। সবাই হাসপাতালে সেলিমকে দেখতে এসেছেন। এতটাই যে, সোহেল খানের প্রাক্তন স্ত্রী সীমা, আরবাজের প্রাক্তন স্ত্রী মালাইকা আরোরাও সেলিম খানকে দেখতে গিয়েছিলেন।

    সেলিম খানের হেলথ আপডেট

    উল্লেখ্য, সেলিমকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তখন ডাক্তার গণমাধ্যমকে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে সেলিমের রক্তচাপ খুব বেশি এবং হাসপাতালে আনার সময় তিনি ঘন ঘন খিঁচুনি অনুভব করছেন। তাঁর অবস্থা যাতে আরও খারাপ না হয়, সেজন্য তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল।

    তবে পরবর্তীতে খবর আসে যে, সলমন ও তাঁর পরিবার ডাক্তারের এই ধরনের বিবৃতি প্রকাশ্যে দেওয়ার জন্য বিরক্ত। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে খান পরিবার, বিশেষ করে সলমন খান চাননি যে, ডাক্তার তাদের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের বিবৃতি দিন, কারণ এটি একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং এই ধরনের বিবৃতি অপ্রয়োজনীয় গুজব তৈরি করবে। ভক্ত বা মিডিয়াকে কোনও আপডেট দেওয়ার থাকলে তা পরিবারই দেবে। তারপর থেকে সেলিম খানের স্বাস্থ্য নিয়ে আর কোনো খবর আসেনি।

    সেলিম খানের সঙ্গে দেখা করেছেন আমির

    আমির খান কয়েকদিন আগে এসে সেলিম খানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান যে, তিনি সেলিম খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, তবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। সবাই সেলিমের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছেন।

    সেলিম খানের হেলথ আপডেট শেয়ার করেছেন ডেইজি শাহ

    ডেইজি শাহ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি সেলিম খানের সঙ্গে দেখা না করলেও, সালমানের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। বলেন, ‘তিনি জানিয়েছেন যে সেলিম খান এখন ভালো আছেন এবং আমিও তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।’

