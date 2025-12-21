সোহেলের জন্মদিনের পার্টিতে নজর কাড়লেন সলমন, মেয়েকে নিয়ে এলেন আরবাজও

সোহেলের জন্মদিনের পার্টিতে নজর কাড়লেন সলমন, মেয়েকে নিয়ে এলেন আরবাজও
সোহেল খানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সলমন খানের উপস্থিতিই ছিল সবথেকে বেশি চর্চিত। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে পৌঁছান এই সুপারস্টার।
শনিবার ৫৫ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন খান পরিবারের অন্যতম সদস্য তথা সলমন খানের ভাই সোহেল খান। জন্মদিন উপলক্ষে করা হয়েছিল একটি বিশাল বড় পার্টির আয়োজন। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পুরো খান পরিবার, বিশেষ করে সুপারস্টার সলমন খান, বাবা সেলিম খান, সৎ মা হেলেন এবং দাদা আরবাজ খান। সোহেলকে বিশেষ দিনটিতে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁরা সবাই এসেছিলেন।
সোহেল খান শনিবার তাঁর জীবনের আরও একটি বছর পার করলেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁর পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা সেলিম খান, মা সালমা খান, হেলেন, আরবাজ খান, অর্পিতা খান শর্মা এবং পরিবারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সদস্যরা।
সোহেল একটি ডেনিম শার্ট এবং মানানসই প্যান্ট পরে স্টাইলিশভাবে প্রবেশ করেন অনুষ্ঠানে। তিনি অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং পার্টির ভেন্যুতে প্রবেশের আগে হাত জোড় করে পাপারাজ্জিদের সঙ্গে ছবি তোলেন। তবে, সব আলো যেন সলমন খানের আগমনের ওপরেই পড়েছিল। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর প্রবেশ ছিল চোখে পড়ার মতো। সলমান পরেছিলেন একটি নেভি ব্লু পোলো টি-শার্টের সাথে কালো ডেনিম প্যান্ট এবং বুট। তিনি তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে পাপারাজ্জিদের 'সালাম' জানিয়ে সম্ভাষণ জানান।
দাদা আরবাজ খান একটি লাল টি-শার্ট এবং সাদা প্যান্ট পরে অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই পাপারাজ্জিদের তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন। তাঁর হাতে একটি কাস্ট দেখা যাচ্ছিল, সম্ভবত সাম্প্রতিক কোনও কবজি বা হাতের আঘাতের কারণে, যদিও সেটি নিয়ে অভিনেতা কিছু জানান নি।