Salman Birthday: পানভেল ফার্ম হাউজে জন্মদিন পালন, মেনুতে লোভনীয় বিরিয়ানি! বার্থ ডে পার্টিতে কাদের ডাকবেন সলমন

বলিউড অভিনেতা সলমন খাের ৬০তম জন্মদিন বিশেষ হতে চলেছে। অভিনেতার এই পার্টিতে কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে একসময় সম্পর্ক ছিল অভিনেতার। সলমনের জন্মদিনে তাঁর ছবি সংক্রান্ত আপডেটও প্রকাশ করা হবে।
শনিবার ৬০তম জন্মদিন সলমন খানের। দাবাং খানের জন্মদিন তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং ভক্তদের জন্য সবসময়ই স্পেশাল। এই উপলক্ষে, অভিনেতার বাড়িতে একটি প্রাইভেট পার্টি হতে চলেছে, যেখানে কেবল তাঁর পরিবার এবং ইন্ডাস্ট্রির কিছু বিশেষ ব্যক্তিরা যোগ দিতে চলেছেন।এ ছাড়া ভাইজানের ভক্তরাও অসাধারণ চমক পেতে চলেছেন। আগামীকাল ২৭ ডিসেম্বর সলমন তাঁর আসন্ন সিনেমা ব্যাটল অফ গালওয়ান সম্পর্কে বড় আপডেটও শেয়ার করতে পারেন। এই আপডেটগুলি শনিবার বিকেল ২ট থেকে ৪টের মধ্যে শেয়ার করা হবে।
জানা গিয়েছে যে, সলমন যেমন প্রতি বছর নিজের জন্মদিনে পানভেল ফার্মহাউসে পরিবার ও নিকট বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করেন, তেমনি এইবারও হবে। পরিবার ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। বিশেষ ব্যাপার হল, সলমন যাদের সঙ্গে সিনেমা করেছেন তাদের সকলকেও এই বার্থ ডে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সলমনের পার্টিতে এমন ঘটনা খুব কমই দেখা গিয়েছে। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বড় পার্টির পরিবর্তে চলতি বছরে ব্যক্তিগত ও পেশাদার মিটিং পার্টির আয়োজন করেছেন অভিনেতা। এই পার্টি বিশেষ হতে চলেছে। এখানেই কাটবেন কেক। আর মেনুতে থাকছে অভিনেতার প্রিয় বিরিয়ানিও।
বয়সকে তুড়ি মেরে নিজের শর্তে বাঁচেন সলমন খান। তাঁকে বলিউডের মোস্ট এলজেবল ব্যাচেলার বললেও ভুল হয় না। তবে এখন অবশ্য নিরাপত্তার খাতিরে এসেছে নানা বিধিনষেধ। বারংবার মৃত্যু হুমকি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কৃষ্ণসায়র হরিণ সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের কাছ থেকে এসেছে হুমকি। তাই জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। এমনকী, অভিনেতার নিরাপত্তা বলয় আরও কড়া করেছে মুম্বই পুলিশ। মুম্বইয়ে তাঁর গ্যালাক্সি বাসভবনের বাংলোয় বসেছে বুলেট প্রুফ কাচ। সঙ্গে তাঁর গাড়িতেও বসানো হয়েছে বুলেট প্রুফ গ্লাস। দেখার, শনিবার বাড়ির বাইরে জড়ো হওয়া ভক্তদের দর্শন দেন কি না তিনি।