    ইদে ডবল আনন্দ খান পরিবারে, শুধু সলমন নন, ভক্তদের দেখা দিলেন সেলিম খানও

    সলমন খান পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করেছেন এবং বাইরে অপেক্ষারত ভক্তদেরও দেখা দিয়েছেন। সেলিম খানও ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

    Mar 21, 2026, 22:20:04 IST
    By Swati Das Banerjee
    এই বছর ভক্তদের জন্য ইদ উদযাপন আরও বিশেষ হয়ে উঠল। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও সলমন খান বাড়ির বাইরে এসে সবাইকে ইদের শুভেচ্ছা জানান। তবে এই মুহূর্তটি আরও মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো ছিল কারণ এইদিন দেখা যায় সেলিম খানকেও, যিনি এক মাস হাসপাতালে থাকার পর ছাড়া পেয়ে এই প্রথম জনসমক্ষে এলেন।

    সলমন খান পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করেছেন
    শনিবার, সলমন মুম্বইয়ে তাঁর বাড়িতে পরিবারের সাথে ঈদ উদযাপন করেছেন। তার মাঝেই অভিনেতা বাড়ির বাইরে অপেক্ষারত ভক্তদের দেখা দেওয়ার জন্য সময় বের করেন। তিনি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়েন, করজোড়ে শুভেচ্ছা জানান এবং সকলকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি ভক্তদের উড়ন্ত চুমুও ছুঁড়ে দেন। ভাইজানের পাশে চেয়ারে বসে ছিলেন সেলিম খান, যিনি ভক্তদের দিকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

    সলমন এবং আরবাজ খান দুজনেই তাদের বাবাকে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাতে দেখে খুব খুশি। এটি প্রবীণ লেখকের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার ৪ দিন পর প্রথম জনসমক্ষে আসা। তবে শুধু সেলিম নন, এই দিন সোহেল খান, মা সালমা খান, ভাইঝি আয়াত সহ সলমনের পুরো পরিবার জানালার পাশে এসে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাতে এবং পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দিতে যোগ দেন।

    এইদিন সলমন একটি বাদামী টি-শার্ট পরেছিলেন। তার বাবা প্রবীণ লেখক সেলিম পরেছিলেন একটি কালো-সাদা চেক শার্ট । সলমন ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি শেয়ার করে ভক্তদের তাদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি লিখেছেন, ‘ঈদ মোবারক, আপনাদের প্রার্থনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বাবা বাড়ি ফিরে এসেছেন, ধন্যবাদ।’

    ৯০ বছর বয়সী প্রবীণ লেখক সেলিম খান ১৭ ফেব্রুয়ারি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের পর হাসপাতালে ভর্তি হন। তাকে তার পারিবারিক চিকিৎসক হাসপাতালে নিয়ে যান, আইসিইউতে ভর্তি করা হয় এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়। একটি ছোট অস্ত্রোপচারের পর, প্রবীণ লেখক চিকিৎসাধীন ছিলেন।

    পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি, শিল্পা শেঠি, আমির খান, সঞ্জয় দত্ত এবং তার বন্ধু জাভেদ আখতারের মতো অনেক অভিনেতা তাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার কয়েক দিন আগে, তার ছেলে আরবাজ খান জানিয়েছিলেন যে তার বাবা সুস্থ হচ্ছেন। অবশেষে ভর্তির ঠিক ১ মাস পর অর্থাৎ ১৭ মার্চ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান সেলিম খান।

    সলমন খান অভিনীত আসন্ন ছবি প্রসঙ্গে

    সলমন খান ফিল্মস ব্যানারে প্রযোজিত এবং অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালিত 'মাতৃভূমি'। এই ছবিতে একজন ভারতীয় কর্নেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিটি প্রথমে ১০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

