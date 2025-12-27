কড়া নিরাপত্তায় কেক কাটলেন ভাইজান, জন্মদিনের প্রথম চুমু এঁকে দিলেন কার কপালে?
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সালমানের কেক কাটার ভিডিও। সম্প্রতি ৬০ বছরে পা দিলেন এই সুপারস্টার।
একসময়ের তরুণ অভিনেতা যিনি সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি আজ একজন সিনিয়র সিটিজেন। দেখতে দেখতে ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন সলমন খান। ভাইজানের এই জন্মদিনে সেজে উঠেছিল বান্দ্রা ওরলি সি লিঙ্ক। রাতের আকাশে তারকা বাতির সাহায্যে জ্বলজ্বল করছিলেন ভাইজান। নিচে লেখা শুভ জন্মদিন সলমন খান।
এই বছর আর গ্যালাক্সি নয়, নিজের খামার বাড়িতে জন্মদিন পালন করেন অভিনেতা। গভীর রাতে সেখানে শুরু হয় তারকাদের সমাগম। এক ঝলক দেখলে মনেই হবে না যে রাত তখন বারোটা। রাতের অন্ধকারও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে তারকাদের সমাবেশে।
ভাইজানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বান্ধবী সঙ্গীতা বিজলানি। ছিলেন সঞ্জয় দত্ত, জেনেলিয়া দেশমুখ, টাবু, রণবীর হুদা, আদিত্য রায় কাপুর, হুমা কুরেশি, নির্বাণ খান, অর্পিতা খান শর্মা, আরবাজ খান, সেলিম খান, আলভিরা খান।
জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন এমএস ধোনি। ছিলেন ইউলিয়া ভান্তুর। জন্মদিনে বার্থডে বয় সেজেছিলেন একটি ছিমছাম কালো টিশার্ট এবং নীল ডেনিম জিন্সে। আর পাঁচটা দিনের মতো জন্মদিনেও তিনি বড্ড বেশি সাদামাটা ভাবেই নিজেকে সাজিয়ে রেখেছিলেন।
পরিবারের সঙ্গে কেক কাটার পর খামার বাড়ির বাইরে পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান সলমন খান। সকলকে নিয়ে কেক কাটেন তিনি। সাংবাদিক এবং ছবি শিকারীদের সঙ্গে কাটান বেশ কিছুক্ষণ। কেক কাটার পরেই তিনি সবার আগে সেই কেক ভাগ করে নেন প্রিয় সাংবাদিক তথা বান্ধবী, ভারতী দূরের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, ভারতের কপালে চুম্বন দিয়ে নিজেদের বন্ধুত্বকে আরও বেশি গাঢ় করে তোলেন।
সলমনের পরবর্তী প্রকল্প
সলমনকে শেষবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘সিকান্দার’ ছবিতে, যা প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি আরিয়ান খানের পরিচালনায় প্রথম ওয়েব শো, ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’-এ একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সলমনকে রিয়েলিটি শো বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনাও করতে দেখা গিয়েছিল।