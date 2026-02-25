অস্ত্রোপচারের পর এখন কেমন আছেন সেলিম খান? 'বিপদমুক্ত…', জানালেন সলমনের নায়িকা ডেইজি

অস্ত্রোপচারের পর এখন কেমন আছেন সেলিম খান? 'বিপদমুক্ত…', জানালেন সলমনের নায়িকা ডেইজি
কয়েকদিন আগে সেলিম খানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সকলেই তাঁকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। পুরো খান পরিবার প্রতিদিন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যেত। এবার সলমন খানের সহ-অভিনেত্রী ডেইজি শাহ সেলিম খানের সুস্থতার আপডেট দিয়েছেন।
কয়েকদিন আগে সেলিম খানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সকলেই তাঁকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। পুরো খান পরিবার প্রতিদিন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যেত। এবার সলমন খানের সহ-অভিনেত্রী ডেইজি শাহ সেলিম খানের সুস্থতার আপডেট দিয়েছেন। ডেইজি জানিয়েছেন যে, সেলিম এখন স্থিতিশীল এবং বিপদমুক্ত।
ফিল্মিসিয়ানের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডেইজি বলেন, ‘আমি সেলিম স্যারের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তবে সলমন স্যার এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ভালো যোগাযোগ রয়েছে। সেলিম স্যার এখন ভালো আছেন। তিনি স্থিতিশীল। অস্ত্রোপচার ভালোভাবেই হয়েছে এবং সফল হয়েছে। তিনি বর্তমানে পর্যবেক্ষণে আছেন, তিনি বিপদমুক্ত।’ প্রসঙ্গত, শাহরুখ খান, আমির যান, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, রমেশ তৌরানি সকলেই সেলিম খানকে দেখতে গিয়েছিলেন।
সেলিমের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ডাক্তারের আপডেটে সলমন অসন্তুষ্ট ছিলেন
কিছুদিন আগে, একটি খবর প্রকাশ্যে এসেছিল যে, সলমন খান ডাক্তাররা সেলিম খানের যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আপডেটে দিয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ডাক্তাররা মিডিয়াকে সেলিম খানের সম্পর্কে যে আপডেটে দিয়েছিলেন তাতে নাকি সলমন বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ এটা একটা ব্যক্তিগত বিষয় ছিল। এবং তিনি চাননি যে এটা নিয়ে আবার কোনও গুঞ্জন তৈরি হোক। তিনি এবার তাঁর পরিবারের অনুমতি ছাড়া মিডিয়াকে কোনও আপডেট দিতে নিষেধ করেছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, স্বাস্থ্য একটি ব্যক্তিগত বিষয়। কোনও আপডেট মিডিয়ার সঙ্গে ভাগ করা উচিত নয় এবং পরিবার যে কোনও বিষয় সলমন খানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কাজের সূত্রে, নায়ককে এর পরবর্তীতে গালওয়ানের দেখা যাবে। চিত্রাঙ্গদা সিং সলমনের বিপরীতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব লাখিয়া।
ছবিতে সলমন কর্নেল বি. সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সলমন খান নিজেই সলমন খান ফিল্মসের মাধ্যমে এটি প্রযোজনা করেছেন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল। 'দ্য ব্যাটল অফ গালওয়ান' ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই ছবিটিতে সলমন এবং চিত্রাঙ্গদা প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে।
News/Entertainment/অস্ত্রোপচারের পর এখন কেমন আছেন সেলিম খান? 'বিপদমুক্ত…', জানালেন সলমনের নায়িকা ডেইজি